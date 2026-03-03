Luz verde del Gobierno de España para la construcción de la nueva depuradora de Cáceres tras la aprobación administrativa: inversión de 93 millones de euros

Gran noticia para la ciudad de Cáceres. El proyecto de construcción de la nueva depuradora El Marco fue aprobado administrativamente por la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el pasado 15 de febrero de 2026. La resolución da luz verde al proyecto en el marco de lo previsto en la Ley de Aguas y la normativa de expropiación forzosa.

La actuación fue declarada de interés general del Estado en la Ley de Presupuestos Generales de 2010 y su ejecución corresponde a la sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El consejo de administración de esta firma autorizó el pasado mes de noviembre la licitación del contrato para construir esta infraestructura clave que garantizará el tratamiento adecuado de las aguas residuales. La licitación asciende a 93,3 millones de euros y contempla un plazo de ejecución de 43 meses.

Más exigencias ambientales

El proyecto supone la renovación y ampliación de las actuales instalaciones para adaptarlas a los nuevos marcos normativos, entre ellos una directiva de la Unión Europea sobre tratamiento de aguas residuales urbanas y dos reales decretos sobre reutilización de aguas. Las mayores exigencias en la calidad de vertido han obligado a introducir cambios relevantes en la línea de agua. El sistema pasa de un diseño tipo Bardenpho de cuatro etapas previsto en el anteproyecto a uno de cinco etapas en el proyecto definitivo, manteniendo la decantación primaria y secundaria circular.

Ribera del Marco. / Turismo de Cáceres

Entre las principales novedades figuran la incorporación de una obra de regulación de caudales y alivio al tanque de tormentas, la implantación de un tratamiento terciario con microfiltración —no contemplado inicialmente— y un sistema de desinfección del agua regenerada junto a un depósito de almacenamiento, ante un posible aprovechamiento por parte del Ayuntamiento de Cáceres. Además, el diseño reserva espacio para un futuro tratamiento cuaternario destinado a la eliminación de microcontaminantes, en cumplimiento de los objetivos europeos para grandes depuradoras.

Parque fotovoltaico para alcanzar la neutralidad energética

Otra de las diferencias sustanciales respecto al anteproyecto es la incorporación de un parque fotovoltaico de 1,997 megavatios de potencia. La instalación contará con 3.248 paneles de 615 Wp sobre estructuras fijas y ocupará unas 1,51 hectáreas. El objetivo es complementar la energía obtenida mediante la cogeneración del biogás generado en la digestión de lodos y alcanzar, al menos, el 65 % de consumo energético anual procedente de fuentes renovables, tal y como fija la nueva directiva europea.

Más superficie, sin nueva evaluación ambiental

La ampliación tecnológica y energética ha incrementado la superficie total de implantación hasta los 91.074 metros cuadrados, frente a los 56.128 previstos en el anteproyecto. No obstante, los informes de integración ambiental concluyen que las modificaciones no generan afecciones significativas adicionales respecto a las ya evaluadas. El proyecto contaba con Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable desde 2019. Ante la imposibilidad de iniciar las obras antes de su caducidad, el Ministerio concedió en enero de 2024 una prórroga de dos años.

La publicación oficial de la aprobación administrativa en el BOE culmina ahora la tramitación y abre la puerta a la ejecución de una infraestructura llamada a redefinir el sistema de saneamiento y depuración de la capital cacereña en línea con las nuevas exigencias ambientales europeas.