María Victoria Hernández destaca el compromiso de ONCE con la igualdad: el 45% de sus empleadas son mujeres

El Grupo Social ONCE ha conmemorado en Cáceres el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con un acto institucional en el que ha reafirmado su compromiso con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, poniendo el foco especialmente en las mujeres con discapacidad.

ONCE se solidarizará un año más a través de un cupón especial dedicado a las mujeres, con la colaboración del Instituto de las Mujeres. Con ese color morado tan característico y un conjunto de manos de diversas mujeres de todas las edades y razas, la organización busca simbolizar la igualdad y la cooperación. En total, 5,5 millones de cupones llevarán este mensaje de compromiso social por las calles del país.

La vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Extremadura, María Victoria Hernández, subrayó que la organización trabaja “en el sentido más amplio de la palabra” por la igualdad de oportunidades. “Dentro de nuestro grupo, hombres y mujeres somos exactamente iguales. Solo nos diferencia el puesto o la responsabilidad que desempeñemos, pero no la consideración ni la retribución”, afirmó.

María Victoria Hernández. / Pablo Parra

Hernández destacó que el Grupo Social ONCE cerró 2025 con 35.000 personas empleadas a nivel global, de las cuales el 45% son mujeres, un dato que, según remarcó, “evidencia con cifras objetivas el compromiso real con la igualdad”.

Igualdad y discapacidad

Por su parte, la directora de la ONCE en Cáceres, Isabel Góngora, puso el acento en la situación específica de las mujeres con discapacidad. “Ser mujer supone avanzar en igualdad, pero si además tienes discapacidad, la vulnerabilidad es mayor”, señaló.

Góngora recordó que la ONCE, con más de 25 años de trayectoria, integra la igualdad como uno de sus principios fundamentales, no solo entre hombres y mujeres, sino también en la atención a personas con discapacidad. En este sentido, explicó que detrás de cada cupón vendido existe una red de servicios sociales que ofrece autonomía personal, rehabilitación visual, apoyo psicológico y acompañamiento en procesos formativos y culturales.

Isabel Góngora. / Pablo Parra

La directora también puso en valor la presencia femenina en los puestos de responsabilidad dentro del grupo en Extremadura y destacó que más del 45% de la plantilla global son mujeres, con y sin discapacidad. Además, por primera vez, las agentes vendedoras de la ONCE han superado las 6.800 mujeres, conocidas como “centinelas de la ilusión”.

En otras áreas del grupo, las trabajadoras representan el 50% de la plantilla en Ilunion, mientras que en Fundación ONCE son amplia mayoría.

Impulso institucional

La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Cáceres, Encarna Solís, agradeció la invitación al acto y destacó la importancia de iniciativas que convierten un gesto cotidiano como la compra de un cupón en una herramienta de sensibilización social.

“La igualdad no se construye en solitario. Cuando caminamos juntas, llegamos más lejos”, afirmó, en sintonía con la campaña municipal 'Para llegar lejos, caminemos en igualdad'. La edil valoró especialmente que el cupón especial del 8 de marzo visibilice la diversidad y refuerce el mensaje de no dejar a ninguna mujer atrás.

Encarna Solís. / Pablo Parra

Radiografía de la desigualdad

El acto también sirvió para contextualizar la situación laboral de las mujeres con discapacidad en España. Según los datos de la Encuesta de Población Activa de 2023, el salario medio anual se sitúa en 28.207,8 euros. En el caso de las mujeres, desciende a 25.685,2 euros frente a los 30.612,49 euros de los hombres.

La brecha es aún más acusada en el ámbito de la discapacidad: el salario medio anual bruto de las personas con discapacidad es de 23.159,7 euros, pero en el caso de las mujeres con discapacidad baja a 22.191,5 euros, frente a los 23.853,3 euros de los varones con discapacidad.

En cuanto a la tasa de actividad en 2024, las personas con discapacidad alcanzan el 35,4%, muy por debajo del 78,5% de la población sin discapacidad. La tasa de empleo se sitúa en el 28,9%, frente al 69,7% del resto de la población, mientras que la tasa de paro asciende al 18,5%, superando ampliamente el 11,2% de las personas sin discapacidad.

Cupón especial. / Pablo Parra

Observatorio

El Grupo Social ONCE cuenta desde 2009 con el Observatorio de Igualdad de Oportunidades, un órgano que analiza la situación de las mujeres con y sin discapacidad tanto en el acceso a servicios sociales como en su presencia en órganos de gestión, representación sindical y espacios de decisión. Además de elaborar informes anuales, impulsa acciones de sensibilización y concienciación en favor de la igualdad real.

Con esta conmemoración del 8 de marzo, la ONCE reafirma su apuesta por integrar la perspectiva de género en todas sus áreas de actividad y consolidar un modelo empresarial y social que combine inclusión, empleo y equidad.