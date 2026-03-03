MicroBank ofrece préstamos de hasta 30.000 euros a emprendedores de Cáceres para impulsar el empleo

Cáceres acaba de recibir la noticia de que el número de desempleados en la ciudad durante el pasado año fue un récord. Ahora, desde el ayuntamiento tratan de continuar con la apuesta por los trabajadores y pequeños empresarios a través de la firma de un convenio para fomentar el autoempleo con MicroBank (banco social de CaixaBank) en los negocios que ya existen y quieren crecer en la capital provincial, así como en los que buscan emprender. El objetivo será facilitar la financiación de estos proyectos a través de microcréditos.

Los beneficiarios de las medidas contempladas deben ser profesionales autónomos, empresas con menos de diez trabajadores y que, además, tengan una facturación anual inferior a los dos millones de euros. Para ello, se ponen a disposición estos préstamos con un máximo de 30.000 euros. La entidad bancaria establece un máximo de un millón de euros.

Objetivos

Entre los objetivos del acuerdo, rubricado en la mañana de este martes en la antesala de alcaldía entre el alcalde, Rafa Mateos, y el director de instituciones de CaixaBank en Castilla-La Mancha y Extremadura, José Luis Campo Ruano, se busca favorecer la igualdad de oportunidades apostando por los colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión financiera, así como personas con discapacidad y el colectivo de la mujer. Desde el consistorio se va a realizar una labor de acompañamiento a todos los empresarios para que puedan diseñar en las mejores condiciones posibles su plan de empresa, así como para resolver sus dudas y necesidades. "Es una colaboración público-privada que deja excelentes resultados en nuestra ciudad y que defendemos desde este gobierno", ha señalado el alcalde, Rafa Mateos. En la cita también estuvieron presentes Alfonso Serrano, director de banca e instituciones en Extremadura; Marian Tello, directora de área de negocio en la provincia de Cáceres; y el concejal de Recursos Humanos y Empresa, Emilio Borrega, así como varios técnicos de Desarrollo Local.

Los representantes institucionales, tras la firma del convenio. / E. P.

"Firmamos un compromiso con las empresas, con el empleo y con el desarrollo local. Vamos un poco más allá. Llevamos la parte social en nuestro ADN, por eso decimos que somos un banco diferente", ha explicado Campo Ruano durante su intervención. También ha recordado que este proyecto no necesita avales. Por poner en contexto su funcionamiento, si una persona quiere abrir una peluquería y conoce cómo es el negocio, no habría problemas en prestar el dinero.

Préstamos

MicroBank ya ha realizado este tipo de préstamos en otros municipios. El año pasado, realizaron 2.166 operaciones, más de 21 millones de euros, dedicados la mayor parte a autónomos y pequeñas empresas: "Tenemos el objetivo de promover la inclusión financiera y el desarrollo económico. Para ello, Cáceres es un gran aliado", ha precisado.

Para aspirar a estos microcréditos no existen plazos. A través de las oficinas de la firma (en Cáceres hay cuatro: Moctezuma, Cabezarrubia, Cánovas y Gil Cordero) ofrecen su ayuda a los emprendedores. El tipo de interés para la devolución del dinero es del 6,90%: "Es igual que un préstamo normal, pero con un interés menor", ha concluido.

Además, también se ha firmado la adhesión de la empresa a la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en el año 2031. El alcalde ha agradecido el respaldo y ha recordado que están a las puertas de defender ante la comisión en el Ministerio de Cultura el 'bidbook' el próximo 9 de marzo. "Cáceres es muy dinámico, muy innovadora y tiene mucho compromiso social, y creo que esta corporación está apostando mucho por su gente, por el emprendimiento, y por la parte social y cultural".