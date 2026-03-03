Miles de fieles se reunirán en Cáceres para el Besapié a Jesús Nazareno

El próximo viernes 6 de marzo tendrá lugar la 86 edición del Solemne Besapié a Jesús Nazareno, una de las convocatorias más arraigadas de la Cuaresma cacereña. La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Misericordia ha anunciado que la jornada se desarrollará entre las 8.30 y las 22.00 horas en el templo parroquial de Santiago el Mayor.

A lo largo de todo el día, los fieles tendrán la posibilidad de acercarse a la imagen para el tradicional gesto de veneración, en una cita que cada año congrega a cientos de devotos en las semanas previas a la Semana Santa. La programación litúrgica incluirá misas a las 10.30, 12.00 y 19.30 horas, y a las 20.15 horas actuará el Coro Rociero de Cáceres.

Cinco mil estampas

Con motivo del besapié, la cofradía repartirá alrededor de 5.000 estampas con la imagen de Jesús Nazareno, con una fotografía realizada por Juan María Rufo Jimeno. En el reverso se incluirá una oración para la devoción personal escrita por el pregonero de la Semana Santa de Cáceres 2026, Francisco Pizarro Escribano.

La iniciativa busca acompañar la veneración pública con un gesto que prolongue la oración más allá del templo, en un año especialmente señalado para la corporación.

Viacrucis y traslado

Los cultos comenzarán la noche anterior, el jueves 5 de marzo, con el viacrucis presidido por el Cristo de los Milagros, talla del siglo XVI. Después del rezo se celebrará el solemne traslado de Jesús Nazareno hasta el altar mayor del templo, y a continuación tendrá lugar la eucaristía de medianoche.