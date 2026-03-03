Tribunales
"Muerte al feminismo": juicio en Cáceres a un hombre por correos y amenazas contra su expareja, varias trabajadoras sociales y una jueza
El hombre planeó "justicia por su cuenta" tras perder la custodia de su hijo, según Fiscalía
Intentó acceder físicamente a los juzgados de Trujillo, gritando que iba a "matar a la jueza"
Un hombre se enfrenta a juicio (el próximo 5 de marzo en la Audiencia Provincial de Cáceres) acusado de enviar numerosos correos electrónicos (durante 2023 y 2024) con contenido "violento y misógino" a distintas instituciones: amenazaba a su expareja, a trabajadoras sociales y a la jueza encargada del caso de la custodia de su hijo, con expresiones de "odio y humillación hacia las mujeres".
“Llegó a realizar más de 200 llamadas a juzgados en un solo día”
Aversión hacia las mujeres
Según la Fiscalía, los correos fueron enviados "de manera consciente", instigando agresiones físicas y justificando la "aversión hacia las mujeres". Los mensajes incluían amenazas explícitas de muerte y de violencia, así como reclamaciones sobre la custodia de su hijo y acusaciones contra la Administración por supuestas injusticias.
El hombre también intentó acceder físicamente a los juzgados de Trujillo, gritando que iba a “matar a la jueza”, y realizó llamadas reiteradas a los teléfonos de los tribunales, llegando a superar las 200 llamadas en un solo día, lo que "alteró gravemente la normalidad en el desempeño de las funciones judiciales".
Delitos
La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito de odio, en concurso con delitos de amenazas graves y acoso continuado, y solicita para el acusado penas de prisión, inhabilitación y prohibición de acercamiento o comunicación con las víctimas por 12 años.
Además, se ha pedido que el hombre indemnice económicamente a su expareja y a la jueza por los daños morales ocasionados, y que se le impongan las costas del procedimiento, reforzando así la protección legal de las víctimas.
12 años de prisión:
- 3 años de prisión por el delito de odio (art. 510.1.a del Código Penal, con agravantes).
- 3 años de prisión por un delito de amenazas colectivas.
- 2 años de prisión por delito continuado de amenazas graves contra la jueza.
- 2 años de prisión por delito de acoso.
- 2 años de prisión por delito continuado de amenazas graves contra su expareja (con agravante de género).
Además de la pena de cárcel, la Fiscalía pide:
- Órdenes de alejamiento (hasta 5 años en algunos casos).
- Prohibición de comunicación con las víctimas.
- Inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.
- Inhabilitación para profesiones educativas, deportivas o de tiempo libre por un periodo superior a la pena de prisión.
- Indemnizaciones por daños morales: 5.000 euros para la jueza y 2.000 euros para su expareja.
Víctimas directas
La jueza afectada y la expareja del acusado son consideradas víctimas directas de estas conductas, mientras que las trabajadoras sociales mencionadas en los correos no pudieron ser individualizadas, aunque el contenido de los mensajes era igualmente "amenazante y denigrante hacia ellas en general".
El juicio está previsto que se celebre ante la Audiencia Provincial de Cáceres el próximo 5 de marzo (si no hay acuerdo de conformidad).
