La Policía Nacional arresta a dos atracadores por el robo de 154.000 euros en la sucursal de Caja Rural de Extremadura de Nuevo Cáceres

La Policía Nacional ha detenido a dos históricos atracadores de bancos que, encapuchados y a punta de pistola, perpetraron presuntamente el asalto de una entidad bancaria a mediados de enero en la sucursal de Caja Rural de Extremadura de Cáceres, donde se hicieron en 25 minutos con un botín de más de 154.000 euros.

La Policía da cuenta este martes de las detenciones de estos veteranos asaltantes que por primera vez atracaban una entidad bancaria fuera de la Comunidad de Madrid, donde fueron arrestados a finales del mes de febrero y ya han ingresado en prisión.

La investigación se inició el 16 de enero, cuando dos varones irrumpieron en una sucursal de Cáceres, a donde habían viajado tres días antes en una furgoneta disfrazados de obreros. Ya en el interior de la sucursal amenazaron a los trabajadores con armas de fuego -llegaron a golpear en la cabeza a uno de ellos con la empuñadura de un arma- y lograron que una empleada abriera la caja fuerte así como el cajero automático.

En total, los dos atracadores se hicieron con un botín de más de 154.000 euros que guardaron en una mochila que portaban y un maletín de la propia oficina. Con el dinero en su poder condujeron a la empleada hasta el cuarto de baño, donde se encontraba el otro trabajador, atándolos con bridas y exigiéndoles que no saliesen hasta pasados 20 minutos. Poco después lograron deshacerse de las bridas y activar el botón de alarma.

De Madrid a Cáceres en furgoneta disfrazados de obreros

Avanzadas las primeras averiguaciones, los agentes lograron identificar a los implicados, quienes habían viajado tres días antes de Madrid a Cáceres en una furgoneta disfrazados de obreros. Se trata de dos históricos atracadores con un alto grado de profesionalidad y, según los investigadores, con un gran conocimiento de los tiempos de retardo y mecanismos de apertura de los sistemas de seguridad, llegando a permanecer más de 25 minutos en el interior de la sucursal. Uno de ellos asumía la dirección del asalto, dando instrucciones tanto a las víctimas como al resto de implicados.

Noticias relacionadas

La semana pasada agentes de la Unidad central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) establecieron un operativo policial con cuatro entradas y registros en la Comunidad de Madrid –Fuenlabrada, Arroyomolinos y Madrid- y Toledo –Camarenilla- en los que se intervino diverso material relacionado con el atraco y un vehículo. Finalmente se detuvo a los dos hombres como presuntos responsables de un delito de robo con violencia.