El PSOE de Cáceres denuncia esperas de hasta diez días en Atención Primaria en la ciudad

Los socialistas han celebrado una asamblea abierta con usuarios para analizar la situación, alertando de esperas de hasta diez días en Atención Primaria, listas quirúrgicas al alza y proyectos sanitarios paralizados

El PSOE de Cáceres ha celebrado una asamblea abierta con personas usuarias de la sanidad pública para analizar la situación del sistema sanitario en la ciudad y su comarca. Durante el encuentro, la formación ha asegurado que las deficiencias que viene denunciando en los últimos meses “se han agravado” con la gestión del Partido Popular al frente de la Junta de Extremadura.

Según han trasladado los socialistas, uno de los asuntos que ha centrado el debate ha sido la dirección del Área de Salud de Cáceres. El PSOE ha criticado que la gerencia esté ocupada por una persona que compatibiliza esta responsabilidad con una concejalía en el Ayuntamiento, una circunstancia que, a su juicio, supone una gestión “a tiempo parcial” de un área que consideran especialmente sensible por su extensión y volumen de población.

La formación también ha cuestionado la inscripción de la gerente en un proceso de oposiciones de enfermería cuyo tribunal depende jerárquicamente del Servicio Extremeño de Salud (SES). Aunque finalmente renunció a presentarse al examen, el PSOE ha considerado que la situación ha generado dudas éticas y ha lamentado que la renuncia se produjera tras hacerse pública su inscripción.

Esperas en Atención Primaria y aumento de la privada

Entre las quejas recogidas en la asamblea, el PSOE ha señalado que en la mayoría de los centros de salud de la ciudad se están registrando esperas de entre siete y diez días para obtener cita en Atención Primaria. Según la formación, esta demora está provocando que muchos pacientes acudan directamente a los servicios de Urgencias hospitalarias, contribuyendo a su saturación.

Asimismo, los socialistas han vinculado esta situación con el incremento de los seguros privados en la región. Han apuntado que Extremadura ha experimentado en los últimos años un notable crecimiento en la contratación de pólizas sanitarias y han interpretado este dato como un síntoma del malestar ciudadano con la sanidad pública.

Otro de los asuntos abordados ha sido el de las listas de espera quirúrgica. El PSOE ha sostenido que Cáceres continúa entre las áreas con mayores demoras y ha criticado el recurso a la actividad extraordinaria de tarde, conocidas como “peonadas”, para reducirlas.

Según han expuesto, estas jornadas extraordinarias suponen un coste elevado para el sistema sanitario y, a su juicio, no están resolviendo el problema estructural, ya que consideran que se está operando menos en horario ordinario de mañana. La formación ha advertido de que esta dinámica podría afectar a la sostenibilidad del sistema público.

En relación con el servicio de Cirugía Vascular, el PSOE ha calificado la situación actual de “parche” y ha pedido transparencia sobre la contratación de un especialista procedente de la sanidad privada de Madrid. La formación ha reclamado aclaraciones sobre si el Hospital de Cáceres contará con guardias propias de esta especialidad o si las urgencias continuarán derivándose a Badajoz, con el consiguiente traslado de pacientes.

Infraestructuras pendientes

Durante la asamblea también se han recordado varios proyectos que, según el PSOE, permanecen bloqueados. Entre ellos, la construcción de un centro de salud en el barrio de El Junquillo, cuya solicitud fue aprobada en el Pleno municipal; el inicio de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres, cuyas obras aún no han comenzado; y la puesta en marcha de un Punto de Atención Continuada (PAC) en La Mejostilla y de un Vehículo de Intervención Rápida (VIR) para atención domiciliaria.

El PSOE de Cáceres ha concluido que continuará promoviendo encuentros con la ciudadanía para recoger propuestas y trasladarlas a las instituciones competentes, al tiempo que ha instado a la Junta de Extremadura a ofrecer explicaciones sobre la situación sanitaria en el área cacereña.