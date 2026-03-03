Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La retirada de un depósito de gas propano en Cáceres afecta al tráfico matinal en la avenida Hernán Cortés

El tránsito de vehículos se ha visto afectado y un operario ha tenido que controlar a los coches para evitar mayores problemas

El corte de tráfico en la avenida Hernán Cortés.

El corte de tráfico en la avenida Hernán Cortés. / E. P.

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

La avenida de Hernán Cortés de Cáceres ha sufrido una afección al tráfico en la mañana de este martes a causa de la retirada de un depósito de gas propano de uno de los inmuebles ubicado justo en el desvío de la vía con las calles Jose Luis Cotallo y Santa Teresa de Jesús.

El tránsito de vehículos se ha visto afectado y un operario ha tenido que controlar a los coches para evitar mayores problemas. Los trabajos se van a prolongar durante buena parte de la mañana, ya que está previsto que la actuación concluya en torno a las doce del mediodía.

Esto significa que la calle quedará libre para la hora de salida del trabajo, cuando la vía soporta la mayor parte de su tránsito medio diario.

