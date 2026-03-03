ACTUALIDAD INFORMATIVA
La retirada de un depósito de gas propano en Cáceres afecta al tráfico matinal en la avenida Hernán Cortés
El tránsito de vehículos se ha visto afectado y un operario ha tenido que controlar a los coches para evitar mayores problemas
La avenida de Hernán Cortés de Cáceres ha sufrido una afección al tráfico en la mañana de este martes a causa de la retirada de un depósito de gas propano de uno de los inmuebles ubicado justo en el desvío de la vía con las calles Jose Luis Cotallo y Santa Teresa de Jesús.
El tránsito de vehículos se ha visto afectado y un operario ha tenido que controlar a los coches para evitar mayores problemas. Los trabajos se van a prolongar durante buena parte de la mañana, ya que está previsto que la actuación concluya en torno a las doce del mediodía.
Esto significa que la calle quedará libre para la hora de salida del trabajo, cuando la vía soporta la mayor parte de su tránsito medio diario.
