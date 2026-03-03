Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, reconoce el valor histórico y cultural del Museo Santa Cruz La Vieja

Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres y del Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (Felcode), continúa con el viaje institucional en Bolivia. El objetivo que motivó dicha travesía fue profundizar en nuevas vías de cooperación internacional y proyectos de desarrollo local.

En relación a esta finalidad Morales ha visitado este martes el Museo Santa Cruz La Vieja, situado en el municipio de San José de Chiquitos. Allí se encuentra el Salón Rosario Cordero, en recuerdo a la que fuera impulsora de este centro y presidenta de la Diputación de Cáceres.

El Museo Santa Cruz la Vieja fue construido con el apoyo de la cooperación extremeña. Igualmente, se contó con diferentes aportes por parte de la Gobernación de Santa Cruz y del Gobierno Autónomo Municipal de San José de Chiquitos.

El espacio recoge el proceso fundacional de Santa Cruz de la Sierra, establecida el 26 de febrero de 1561 por Ñuflo de Chaves.

Un reconocimiento a la historia y la cultura

"Sala de Exposición Rosario Cordero Martín. En reconocimiento a su especial afecto a la impronta Ñuflense en Chiquitos, plasmado en su generoso y decidido aporte a la construcción del Museo Santa Cruz la Vieja". Este es el texto que se puede leer en una de las placas que luce en una pared de este centro, orientado a preservar y difundir la memoria del lugar donde se fundó la ciudad.

Ante ellas se ha detenido Morales, acompañado de Antonio Fuentes, gerente de Felcode. Ante el letrero, ha querido expresar su reconocimiento al valor histórico y cultural de este espacio.

A lo largo de la semana, la delegación extremeña continuará con las reuniones y visitas. En estas se contará con el acompañamiento de representantes del Centro boliviano para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible, y del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional.

Con este encuentro la Institución Provincial busca impulsar el desarrollo local sostenible, el turismo y la descentralización. Estos asuntos se han tratado en las últimas reuniones que la Diputación ha mantenido con Yamil García Delfín, viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Andrea Barrientos, viceministra de Autonomía, y el vicecanciller Carlos Paz.

Visitas futuras

Este miércoles la comitiva visitará Tiahuanacu, donde se encuentra la antigua ciudad arqueológica. Esta se considera de una de las civilizaciones más longevas y poderosas de los Andes, precursora del Imperio Inca.

Con esta labor se busca conocer en terreno los resultados de los proyectos de cooperación ejecutados por Felcode en esta ciudad. Estos planes, enmarcados en la estrategia de desarrollo económico local, están orientados al desarrollo del turismo comunitario, así como a fortalecer la articulación interinstitucional y validar el turismo sostenible.

Tras una reunión inicial con el alcalde, Flavio Merlo, la delegación extremeña tendrá un encuentro con actores de la Ruta turística Tiwanaku. A este encuentro le seguirá un recorrido por distintos murales turísticos, junto a la visita al centro de interpretación Tiwanaku y al albergue comunitario Kasa Achuta.