Victoria García Rey, podóloga en Cáceres, alerta sobre el uso de leotardos y la salud de los pies en niños

Victoria García Rey nunca imaginó que acabaría dedicándose a la podología. Hoy, con 25 años, ejerce una profesión que en un principio no figuraba entre sus planes. Al finalizar el Bachillerato y superar la Selectividad, su intención era estudiar Enfermería, sin embargo, la nota de acceso no fue suficiente para entrar en la carrera. Lejos de rendirse, inició un curso de Higiene Bucodental y volvió a presentarse a la Selectividad en dos ocasiones más, aunque en ambas se quedó a las puertas de alcanzar lo que entonces consideraba su sueño. Siempre tuvo clara su vocación sanitaria, pero el destino le tenía preparado otro camino.

Los primeros obstáculos y el amor por la podología

Fue su madre quien despertó en ella el interés por la podología, una idea que poco a poco fue tomando forma hasta convertirse en una nueva meta. Finalmente, decidió comenzar sus estudios de Podología en Plasencia, dando así el primer paso hacia la profesión que hoy ejerce con dedicación. "El primer año quise dejarlo porque sentía que no era para mí. Tenía que memorizar todas las enfermedades y me resultaba abrumador, llegué a pensar que me había equivocado de camino. Sin embargo, mi familia me animó a continuar y a cursar el segundo año, asegurándome de que las materias serían más específicas y prácticas. Fue entonces cuando realmente me enamoré de esta profesión. Descubrí que la podología ofrece muchísimas posibilidades, que existen numerosas áreas de especialización y que es un campo mucho más amplio y apasionante de lo que había imaginado al principio".

Tras finalizar la carrera, Victoria inició su trayectoria profesional trabajando en Huesca y Zaragoza, hasta que finalmente se estableció en Cáceres, más cerca de su familia, tal como había deseado desde el principio. Actualmente, forma parte del equipo de Sagital Fisioterapia, en la zona de Nuevo Cáceres, y está especializada en Podología Deportiva, Pie Diabético y Patología Ungueal.

La importancia de cuidar el pie diabético

Asimismo, la especialista ha explicado a nuestro medio la importancia de realizar revisiones periódicas con el podólogo, especialmente en personas con pie diabético, ya que se trata de un pie de riesgo que requiere atención constante. "En el momento en que se producen incluso pequeñas heridas, un pie de riesgo puede ulcerarse, aparecer necrosis e, incluso, llegar a una amputación si no se cuida adecuadamente. Es algo muy importante y, lamentablemente, hay mucha gente que no controla estos cuidados".

Prevención de problemas en los pies de los más pequeños

Por otro lado, García Rey señala que las uñas encarnadas son muy comunes, y que atiende varios casos cada semana. Explica que suelen deberse a un calzado inadecuado o a una mala postura al caminar, ya que muchas personas pisan hacia dentro y los dedos rozan constantemente con el calzado. Asimismo, está elaborando un artículo sobre el uso de leotardos o peleles en niños pequeños, ya que este tipo de prendas puede comprimir los dedos y provocar deformaciones o superposición de los mismos. Por ello, aconseja a los padres optar por pantalones más gruesos y calcetines que eviten esta presión.