De bar a apartamento: la transformación de un bajo en vivienda en la calle Toledo de Cáceres

La ciudad no escapa a una tendencia nacional que impera: la transformación de locales en viviendas. Uno de los últimos ejemplos puede encontrarse en el número 3 de la calle Toledo, un edificio de la etapa del Ministerio de la Vivienda donde hubo un bar, cerrado y en estado de abandono durante año que ahora se ha convertido en vivienda. Es una tendencia cada vez más visible en muchas ciudades: locales comerciales a pie de calle (bajos) que llevan tiempo vacíos pasan a convertirse en vivienda. Encaja en una idea muy “de época”: reciclar ciudad (usar lo ya construido) en vez de seguir extendiendo suelo urbano.

¿Y por qué está pasando ahora? Hay tres respuestas. Una de ellas tiene que ver con la crisis y transformación del comercio de proximidad: más cierres, cambios de hábitos de compra y calles con persianas bajadas (no en todos los barrios, pero sí en muchos), la segunda con la presión de precios y falta de vivienda: cuando el mercado aprieta, cualquier “bolsa” de metros construidos vuelve a ser apetecible. Y la tercera se refiere a la idea del urbanismo de “crecer hacia dentro”: ayuntamientos que prefieren densificar y rehabilitar antes que expandir. En Vitoria, por ejemplo, el nuevo PGOU ya abre esa puerta, aunque con una ordenanza que protegerá zonas comerciales y el casco.

El debate suele sonar a “tenemos miles de locales vacíos: ahí está la vivienda”. Pero hay límites claros: un estudio nacional estima que en las 12 mayores ciudades saldrían en torno a 10.000 viviendas por esta vía, y advierte de que no es un problema sistémico ni la solución al problema de vivienda. Y además, no todos los locales pueden convertirse: por luz, ventilación, alturas, patios, humedades, accesibilidad, evacuación, etc. En Cataluña se ha divulgado incluso la cifra de que solo un 4% de locales podría obtener cédula de habitabilidad según un estudio de Eixos.

En el centro

Esta última transformación de local a vivienda se realiza en una céntrica zona de Cáceres, precisamente en esa calle Toledo en cuya esquina con Reyes Huertas se sitúa la Autoescuela Cáceres y, en la planta superior, una consultoría financiera orientada a particulares, autónomos y pymes, con servicios de planificación, ahorro e inversión, además de asesoramiento en hipotecas, pensiones y seguros. En la esquina opuesta, el recorrido se inicia con la presencia de Carrefour Express, frente al mercado de la Ronda del Carmen.

Pero la zona tiene otra cara, la de la cruz, con locales vacíos como el del servicio técnico de Toshiba y el del punto limpio y reciclaje. De vuelta a la esquina de Toledo con Reyes Huertas, está la barbería Barber House Mala Fama. Y ya en el cruce de Toledo con la calle Málaga, la ferretería César, un almacén al por mayor y con venta también a través de página web.

Digno de análisis, y también de debate, sería la exigencia que debería marcar el Ayuntamiento de Cáceres en relación al decoro. Basta pasear por la calle Málaga se accede a un callejón que sirve de aparcamiento y que está lleno de cocheras, locales bajos vacíos y fachadas plagadas de grafitis (donde está CC Box, dedicada al alquiler temporal de trasteros para empresas y particulares, con módulos desde cinco metros cuadrados). La crítica se extiende también al entorno de Reyes Huertas, donde el antiguo centro social de Bienestar Social sirve de cobijo a los sintecho sin que administración alguna ponga solución a un problema enquistado.

El paseo, afortunadamene, incluye bonitas sorpresas, como las tiendas especializadas de Bicicletas Cáceres y GR100, en la esquina con la calle Badajoz, que es otra tienda centrada en el mismo sector y que invita a pensar que la vida, a pedalada y no a base de garabatos, es más sana.