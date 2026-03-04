Cáceres abre el plazo de inscripción para Seedbed, el programa de emprendimiento de C-LAB para jóvenes

Cáceres ha abierto el plazo de inscripción para una nueva edición de Seedbed, el programa de iniciación al emprendimiento impulsado por el Centro de Alto Rendimiento para Startups (C-LAB), de la Cámara de Comercio de Cáceres. La convocatoria se ha dirigido a jóvenes con una idea de negocio que buscan orientación para dar sus primeros pasos y convertirla en un proyecto viable. Según ha informado el centro, Seedbed ha estado orientado a estudiantes universitarios, de formación profesional y personas desempleadas, con un itinerario formativo centrado en herramientas como Lean Startup, metodologías ágiles, inversión, marketing y ventas, además de contenidos financieros.

La organización ha señalado que la formación, de carácter gratuito, se ha complementado con trabajo práctico para desarrollar un MVP (producto mínimo viable) y la presentación pública de las propuestas en un Demo Day que cerrará el programa. En esa ronda de presentaciones, los proyectos mejor valorados recibirán premios económicos aportados por C-LAB.

El programa ha previsto arrancar el 17 de marzo y se desarrollará de forma presencial en la sede de la Cámara de Comercio de Cáceres, en horario de 16:30 a 19:30 horas. Al término, se entregará un diploma acreditativo a los participantes.

Seedbed ha incluido igualmente a empleados inscritos en el Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) que hayan solicitado mejora de empleo, según ha destacado la entidad organizadora.

Patrocinio y colaboradores

C-LAB ha contado con Cajalmendralejo como entidad patrocinadora y con el apoyo de colaboradores corporativos como Iberdrola, el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, Cooprado, Fundecyt y CTAEX. El centro ha explicado que su función es facilitar espacios e instalaciones para pruebas de concepto y ensayos que permitan validar propuestas de valor de startups aceleradas o mentorizadas en C-LAB.

La Cámara de Comercio de Cáceres ha recordado que C-LAB, beneficiario del Fondo Social Europeo, se ha enmarcado en el programa Impulsa Startup de la Cámara de Comercio de España, orientado a fomentar la actividad emprendedora y la creación de proyectos innovadores con base tecnológica. La entidad también ha rememorado que en 2023 la Cámara de Comercio de Cáceres ha recibido un galardón nacional por las actuaciones desarrolladas desde C-LAB para reforzar el ecosistema empresarial de Extremadura y contribuir a la retención de talento.

Las inscripciones se han habilitado a través del enlace “PROGRAMA SEEDBED” y las bases pueden consultarse en https://www.cacereslab.es/bases-de-convocatoria-crea-y-crece/. Para más información, se ha facilitado el correo info@cacereslab.com y los teléfonos 610 453 976 y 673 580 652.