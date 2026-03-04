Cáceres homenajeará a los Primeros Fratres el 8 de marzo de 2026, defensores de la villa en el siglo XII

Cáceres acogerá el próximo domingo 8 de marzo de 2026 un homenaje a los llamados Primeros Fratres, los defensores de la villa que, según la tradición histórica, cayeron en torno al año 1174 durante la segunda oleada almohade, guardando las murallas de la ciudad.

El acto, organizado por la asociación Fratres de Cáceres, se celebrará en el atrio de Santiago el Mayor, en la plazuela de Santiago, coincidiendo con la conmemoración de la fecha consensuada de su martirio (10 de marzo). La jornada comenzará a las 11.00 horas con un entrenamiento y combates de esgrima medieval, continuará a las 12.00 con la misa dominical y, a las 12.45, tendrá lugar el homenaje central a los Primeros Fratres, que incluirá responso, ofrenda floral y discursos.

El programa se completará con una visita al templo y su torre a las 13.30 horas y, posteriormente, un vino de honor y comida de hermandad a partir de las 14.00.

Memoria y recreación histórica

Fratres de Cáceres, fundada en 2008, es una organización dedicada a la recreación histórica, la esgrima medieval y la divulgación cultural, pionera en Extremadura en algunas de estas disciplinas. La asociación rememora e inspira su actividad en la figura de los Fratres de Cáceres, milicia que custodió la villa en el siglo XII por mandato del rey Fernando II de León y que, con el tiempo, se convirtió en embrión de la Orden Militar y de Caballería de Santiago.

Desde la entidad han explicado que el homenaje pretende recordar a aquellos primeros defensores que, “haciendo un muro de sí”, resistieron hasta caer ante el avance almohade, en un episodio que forma parte de la memoria medieval cacereña.

El acto contará con la asistencia de autoridades, académicos y colaboradores habituales de la organización. La convocatoria se presenta como un encuentro “sencillo y modesto”, abierto a la ciudadanía.

La jornada se abrirá simbólicamente con una cita de San Agustín de Hipona, tomada de su Sermón 209: “Si existen enemistades que nunca debieron nacer o que debieron morir; pero lograron resistir hasta estas fechas [...], que al menos ahora desaparezcan. Tales enemistades nunca debieron durar hasta la puesta del sol [...]”. Un mensaje que acompañará un homenaje marcado por la memoria, la reconciliación y la evocación histórica.