CaixaBank se suma a Cáceres 2031 para impulsar la candidatura a Capital Europea de la Cultura

CaixaBank se ha incorporado este martes a la nómina de apoyos de Cáceres 2031, el proyecto con el que la ciudad aspira a ser Capital Europea de la Cultura. La adhesión se ha formalizado con la firma del manifiesto por parte del director de Instituciones de CaixaBank en Extremadura y Castilla-La Mancha, José Luis Campo, en un acto en el que ha estado presente el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos.

La candidatura cacereña ha seguido así sumando respaldos en la antesala de un hito marcado en el calendario: la defensa del proyecto el 9 de marzo en Madrid ante el comité de expertos designado en el marco del proceso europeo.

Cáceres ha planteado su capitalidad cultural como una propuesta que pretende “tirar” de Extremadura, no solo de la ciudad. El propio manifiesto de adhesión ha situado entre sus ejes una cultura que conecta territorios (lo rural y lo urbano), que afronta el reto demográfico y que incorpora el bienestar, la accesibilidad, el envejecimiento activo y la participación juvenil como parte del enfoque cultural.

Carrera entre nueve ciudades

La candidatura de Cáceres compite en un listado de nueve ciudades confirmado por el Ministerio de Cultura para la Capital Europea de la Cultura 2031 en España. La selección se decide en distintas fases por un comité con mayoría de expertos internacionales (designados desde las instituciones europeas) y dos expertos nombrados por el Ministerio.

En los últimos meses, el Consorcio Cáceres 2031 ha ido consolidando su hoja de ruta con la entrega del bidbook (el documento que reúne las líneas maestras del proyecto) y con una suma de adhesiones que, a cierre de 2025, ya se cifraba en más de un centenar.

En paralelo, la candidatura ha impulsado herramientas para abrir el proyecto a la ciudad: desde la preparación de una Oficina de Activación Cultural y Participación Ciudadana para reforzar el tejido cultural y ordenar la interlocución con colectivos y ciudadanía, hasta fórmulas para canalizar el apoyo privado.