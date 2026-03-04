Cerca de 150 entidades respaldan la candidatura de Cáceres 2031 tras la adhesión de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste ha formalizado su adhesión a la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031 con la firma del manifiesto de apoyo al proyecto. Con esta incorporación, la candidatura continúa reforzando su dimensión europea y su red de alianzas estratégicas con instituciones de reconocido prestigio vinculadas al pensamiento, la cultura y al diálogo internacional.

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste es una institución de referencia en la promoción de los valores europeos, el impulso del diálogo entre Europa e Iberoamérica y la reflexión sobre los grandes retos políticos, sociales y culturales de la sociedad. Desde el histórico Monasterio de San Jerónimo de Yuste, la Fundación desarrolla una intensa labor académica y cultural a través de congresos, seminarios, publicaciones y programas de cooperación internacional que fomentan el intercambio de conocimiento y el fortalecimiento de los lazos entre países.

Además, cada año concede el prestigioso Premio Europeo Carlos V, con el que reconoce trayectorias destacadas en favor de la integración europea y la construcción de una Europa más unida y solidaria. Su clara vocación europeísta, así como su compromiso con la cooperación cultural y el entendimiento entre territorios, encajan plenamente con el espíritu de la candidatura de Cáceres 2031, un proyecto que aspira a situar a la ciudad como espacio de encuentro, creación y diálogo en el contexto europeo.

El respaldo

La adhesión de la Fundación Yuste supone un respaldo significativo al proyecto, al sumar la experiencia y proyección internacional de una entidad que trabaja activamente en la construcción de una ciudadanía europea más comprometida y cohesionada. La coordinadora general del Consorcio Cáceres Capital Europea de la Cultura 2031, Iris Jugo, ha destacado que "en el contexto internacional actual, marcado por una creciente fragmentación y por la necesidad de repensar el proyecto europeo, la adhesión de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste a Cáceres 2031 adquiere un significado especialmente relevante”.

Carlos Gil

Así, la Fundación “es un espacio de pensamiento estratégico, reflexión crítica y diálogo de alto nivel sobre el futuro de Europa y su relación con Iberoamérica". "Transcultura se articula como una constelación de nodos culturales interconectados en todo el territorio. En ese ecosistema, la Fundación Yuste actúa como un epicentro capaz de activar y compartir redes europeas, fortalecer el diálogo transatlántico y proyectar una dimensión regional con alcance plenamente continental”, ha añadido Jugo.

Por último, ha resaltado que "Extremadura, históricamente territorio de intercambio, se reafirma así como espacio contemporáneo de conexión entre Europa e Iberoamérica, y en un escenario global complejo, Cáceres 2031 concibe la cultura como infraestructura de confianza, diplomacia territorial y herramienta de cohesión democrática”.

Con esta nueva firma, ya son cerca de 150 las entidades, instituciones y colectivos que han suscrito el manifiesto de apoyo a la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031, consolidando un amplio respaldo social e institucional en torno a este proyecto de ciudad. Entre las adhesiones destacan 45 ayuntamientos que representan en torno al 50% de la población extremeña.