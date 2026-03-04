Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Cofradía del Humilladero de Cáceres inicia la preparación de la Semana Santa con varios actos en marzo

La programación de la Cofradía del Humilladero incluye la Asamblea General de Hermanos, la imposición de medallas a los nuevos cofrades y un Solemne Triduo al Cristo del Humilladero

Santísimo Cristo del Humilladero.

Santísimo Cristo del Humilladero. / EL PERIÓDICO

Pablo Parra

Cáceres

Las cofradías cacereñas han entrado de lleno en la preparación de la Semana Santa, viéndose inmersas en actos, eucaristías o viacrucis a la espera de la llegada del 28 de marzo, Sábado de Pasión, en donde da comienzo dichos días tan especiales llenos de pasión, emoción y fe.

La última en anunciar sus actos ha sido una de las cofradías más antiguas de la ciudad, que pese a no estar en el centro, sigue siendo todo un emblema de su Semana Santa, especialmente del Jueves Santo. Se trata de la Cofradía del Humilladero.

Actos Cuaresmales

Este jueves tendrá lugar el primero de los actos cuaresmales, la Asamblea General de Hermanos. Será en la iglesia del Espíritu Santo, dividido en dos convocatorias: a las 20.15 horas la primera y a las 20.30 horas la segunda.

Para el domingo se celebrará la Eucaristía General de Hermanos, donde se impondrá la medalla de la cofradía a los nuevos hermanos que saldrán en las procesiones del sábado, acompañando al Cristo de la Preciosa Sangre, o el jueves, acompañando a la comitiva del Cristo del Humilladero. Será a las 11.00 en la iglesia del Espíritu Santo.

Dos semanas después el incienso ya comenzará a olerse en el barrio, con los ensayos de los hermanos de carga y una posterior convivencia entre todos los participantes, comenzando a las 12.00 horas también en el Espíritu Santo.

Durante los días 25, 26 y 27 de marzo tendrá lugar el Solemne Triduo al Cristo del Humilladero, uno de los más antiguos de Cáceres. Comenzará a las 20.00 en la iglesia del Espíritu Santo. El último de los tres días y el 28 acogerán el Besapié del Cristo. El primero de los dos días con un horario de 20.30 a 20.45, y el segundo de 17.45 a 18.45.

Noticias relacionadas y más

Será ese mismo día 28 cuando la cofradía dé el pistoletazo de salida a la Semana Santa local con el pequeño viacrucis por las humildes calles del barrio.

