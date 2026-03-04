Detenido el exsubdirector del MITECO por la supuesta trama de autorizaciones renovables que incluye la planta solar en la ZEPA de Alcántara

La detención en Madrid de Eugenio Domínguez (que ya ha sido puesto en libertad este miércoles), exsubdirector general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), añade una nueva dimensión penal a la investigación judicial abierta por la autorización de la planta fotovoltaica TAGUS, proyectada en la ZEPA 'Llanos de Alcántara y Brozas', en la provincia de Cáceres, y que forma parte de una supuesta trama de presuntas irregularidades en la tramitación de permisos de parques de renovables promovidos por la empresa aragonesa Forestalia.

Se han detenido a seis personas en Madrid y Zaragoza en el marco de la denominada Operación Perserte; todos ellos han quedado en libertad este miércoles, incluido el ex alto cargo del Ministerio, además del propietario de Forestalia, Fernando Samper, un notario y dos testaferros relacionados con la trama, informa EFE.

Domínguez ha sido arrestado por la Unidad Central Operativa Medioambiental (UCOMA) de la Guardia Civil, dentro de una operación más amplia. Se le atribuyen indiciariamente delitos de prevaricación ambiental —precisamente el eje de la denuncia presentada en el caso extremeño—, así como cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Aunque la investigación que ha motivado su detención tiene como epicentro el denominado 'caso Forestalia', el nombre del ex alto cargo ya figuraba como investigado en el procedimiento instruido por el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, cuyo titular es el magistrado José Luis Peinado, en relación con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable otorgada en 2023 a la planta solar TAGUS.

La planta TAGUS: 379,97 MWp en plena Red Natura 2000

El proyecto, promovido por IBERENOVA PROMOCIONES SAU —filial de Iberdrola—, contempla una potencia instalada de 379,97 MWp en el término municipal de Alcántara. La ubicación elegida se encuentra dentro de la ZEPA 'Llanos de Alcántara y Brozas', espacio integrado en la Red Natura 2000 y en la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional, declarada por la UNESCO en 2016.

Se trata de un enclave de alto valor ecológico que alberga áreas de campeo, alimentación y cría de especies protegidas como el águila imperial ibérica, el buitre negro, la cigüeña negra y el lince ibérico. Además, la zona está vinculada a los planes de recuperación del águila perdicera.

La DIA favorable fue dictada por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del MITECO, entonces dirigida por Marta Gómez Palenque, con Domínguez como subdirector general. Ambos formaban parte del equipo de la entonces ministra Teresa Ribera.

FONDENEX mantiene su personación en la causa de la ZEPA cacereña y no descarta ampliar acciones judiciales

La denuncia de FONDENEX y la intervención de la Fiscalía

La organización conservacionista FONDENEX denunció la autorización al considerar que vulneraba la normativa autonómica, estatal y comunitaria. A su juicio, la DIA permitió la implantación de una infraestructura industrial en una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), pese a que el Plan Director que regula la Red Natura 2000 en Extremadura establece que este tipo de instalaciones deben localizarse preferentemente fuera de espacios protegidos.

Inicialmente presentada en Cáceres, la denuncia fue remitida a Madrid por ser la capital la sede del Ministerio competente. El Juzgado de Instrucción nº 41 solicitó informe a la Fiscalía de Medio Ambiente, cuyo dictamen resultó especialmente crítico con la tramitación ambiental del proyecto.

Entre sus conclusiones, el Ministerio Público señala discrepancias con el Plan Director de la Red Natura 2000 y cuestiona que la alternativa elegida, basada en criterios económicos y técnicos, sea compatible con la Directiva 92/43/CEE de Hábitats y con la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. El informe advierte además de que no constan razones imperiosas de interés público de primer orden ni consulta previa a la Comisión Europea (CE).

La Fiscalía también apunta a una posible incompatibilidad con la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y con la Directiva 2014/52/UE, al no haber existido comunicación formal al Gobierno de Portugal pese al carácter transfronterizo del espacio afectado.

En un pasaje especialmente contundente, el dictamen subraya que el desarrollo de grandes instalaciones fotovoltaicas implica transformaciones significativas del paisaje, con deterioro o pérdida de hábitats naturales, fragmentación del territorio y reducción de la conectividad ecológica, siendo las aves uno de los grupos más afectados. “Es difícil considerar que una instalación industrial de producción de energía sea compatible con la preservación de los valores que motivaron la protección de estas especies”, concluye.

En el caso del permiso en plena ZEPA cacereña, Fiscalía subraya la ausencia de “comunicación formal al Gobierno de Portugal pese al carácter transfronterizo del espacio afectado”

Una planta fotovoltaica. / EP

Investigados por presunta prevaricación

A la vista del informe fiscal, el juez mantuvo la condición de investigados de Marta Gómez Palenque y Eugenio Domínguez por un presunto delito de prevaricación administrativa, al considerar que la DIA pudo haberse dictado "a sabiendas de su eventual contradicción con la legislación vigente".

Impacto político y judicial

El caso sitúa bajo escrutinio la tramitación de grandes proyectos renovables en espacios de alto valor ambiental en un momento de expansión del sector. La tensión entre impulso a la transición energética y preservación de la biodiversidad se ha convertido en uno de los principales focos de litigiosidad en Extremadura.

FONDENEX, por su parte, mantiene su personación en la causa y no descarta ampliar acciones judiciales. La organización sostiene que el informe de la Fiscalía respalda sustancialmente los argumentos de su denuncia y refuerza la tesis de que la autorización de la planta TAGUS contravenía el marco normativo aplicable.