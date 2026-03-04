Turismo sostenible y descentralización: claves de la cooperación entre Cáceres y Bolivia

La Diputación de Cáceres ha reforzado esta semana su papel en la cooperación internacional con una intensa agenda institucional en Bolivia. Esta iniciativa, que realiza en coordinación con el Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD), ha servido para consolidar nuevas alianzas estratégicas centradas en la descentralización, el fortalecimiento de los gobiernos locales y el impulso al turismo sostenible.

Encabezada por su presidente, Miguel Ángel Morales, también al frente del Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (FELCODE), la delegación extremeña ha desarrollado una serie de encuentros de alto nivel. En ellos han participado responsables del Ejecutivo y del Legislativo boliviano, en coordinación con el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI).

Impulso a un modelo autonómico sólido

Uno de los ejes centrales de la misión ha sido el trabajo técnico con el Viceministerio de Autonomías. La delegación fue recibida por la viceministra Andrea Barrientos, con quien se abordaron los avances hacia un modelo de descentralización. Con este nuevo paradigma se busca reforzar las capacidades de decisión y gestión de los gobiernos locales como pilar del Estado Plurinacional.

En este ámbito, FELCODE prestará acompañamiento especializado a través del profesor Gabriel Moreno, experto en Derecho Constitucional. Además, colabora con el equipo técnico boliviano en el análisis del nuevo modelo autonómico que impulsa el Ejecutivo. La cooperación se orienta a consolidar estructuras institucionales más eficaces y adaptadas a los desafíos territoriales.

Diálogo político y cooperación descentralizada

La agenda institucional incluyó también un encuentro con el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde la delegación mantuvo una reunión con el vicecanciller Carlos Paz. El objetivo fue reforzar el diálogo político y técnico en materia de cooperación descentralizada entre Bolivia y los gobiernos locales españoles.

Posteriormente, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo Flores, recibió a los representantes de FELCODE y FAMSI para avanzar en la definición de una nueva agenda compartida. Entre los sectores prioritarios figuran la descentralización institucional, el desarrollo productivo local, el fortalecimiento municipal y el turismo sostenible.

Este encuentro permitió alinear las ocupaciones de ambas entidades españolas con las prioridades estratégicas del Gobierno boliviano. Con ello apuestan por una cooperación orientada a resultados concretos y al fortalecimiento del nivel territorial.

Turismo sostenible como motor de desarrollo

El turismo ha adquirido un protagonismo especial en esta misión. La delegación mantuvo una reunión con la ministra de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, Cinthya Martha Yáñez, en la que se abordaron iniciativas para mejorar la planificación y gestión turística desde el ámbito municipal.

Entre las prioridades analizadas destacan la gestión sostenible del Salar de Uyuni, el impulso al turismo religioso, con especial atención a la Semana Santa en Sucre, y la promoción de la Ruta Chiquitana. Asimismo, se planteó el intercambio de experiencias exitosas desarrolladas en España y el avance hacia modelos de destinos turísticos inteligentes.

Intercambio institucional en la Asamblea Legislativa

La misión incluyó igualmente un encuentro en la Asamblea Legislativa Plurinacional, celebrado en el Salón Andrés Ibáñez. En la cita se analizaron los principales desafíos del modelo autonómico boliviano, la gobernanza multinivel y la articulación normativa.

La reunión consolidó un espacio de coordinación entre el poder legislativo y el ejecutivo boliviano, con la participación de la viceministra de Autonomías. A su vez, permitió compartir experiencias sobre el papel de los gobiernos provinciales y municipales en el desarrollo territorial.

Cooperación con impacto territorial

Con esta agenda institucional, la Diputación de Cáceres refuerza su posicionamiento como referente de la cooperación descentralizada española. La misión en Bolivia evidencia una estrategia basada en alianzas estratégicas, transferencia de conocimiento y fortalecimiento de capacidades públicas duraderas.

El viaje institucional continúa así consolidando un modelo de cooperación que prioriza la descentralización efectiva, el desarrollo sostenible y la generación de impactos reales en los territorios y en la ciudadanía.

FELCODE ha expresado su compromiso de articular en las próximas semanas una respuesta técnica especializada que dé cobertura a las demandas concretas trasladadas por el ministerio boliviano.