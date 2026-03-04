Domingo Barbolla, sociólogo de Cáceres: Simone Weil y la reflexión sobre el equilibrio entre individualidad y grupo en tiempos de crisis

En plena pandemia del coronavirus un grupo de investigadores de varias disciplina (sociología, antropología, derecho…) realizamos un trabajo que salió editado en forma de libro bajo el título 'La pandemia del miedo Pánico, poder y derecho durante la crisis de la covid-19'. Desde mi aporte rescato un texto que, sin duda, aventura el futuro hoy presente. Así se dejó escrito. Finalizo la presente reflexión de la mano de la filósofa Simone Weil, desposeída por propia voluntad de la abundancia de su burguesía familiar.

Sintió en cuerpo vivido las horas interminables en las fábricas francesas de la mitad del siglo pasado. Formas inhumanas como precio a lo que hemos bendecido como el desarrollismo tecnológico capitalista, ya ante ese dolor compartido con los muchos proletarios que lo hicieron posible surge la filosofía como sentido, a la vez que nos dejó dicho que el equilibrio entre la individualidad y el grupo se producía en el cristianismo como en ninguna otra religión.

Mujer especial

No, no era una ferviente devota de tal credo pues nunca abandono el judaísmo. Podemos ver en esta mujer especial una lógica fundada en los dos aspectos que hemos buscado analizar: lo sagrado y lo profano, ambos como sentido para el hombre en su tránsito por el sufrimiento humano, como el de ahora mismo. Una última mirada al sentido como grupo y al peligro que nos acecha, cuando menos uno de ellos. El poder, ese delegado por todos en el diseño democrático, ha dejado de ser simbólico –sin apenas referencias al sistema económico–, ese lugar de “la nada” como lo han titulado algunos, para convertirse en un gigante pulpo abarcador de toda realidad humana.

Jamás en los modelos democráticos en tiempo de paz han tenido tanto poder los políticos elegidos, y a tenor del empeño que parecen tener en mantener el confinamiento, pareciera que el endiosamiento de su posición la pretenden perpetuar. El miedo multiplicador de los números contados nos arroja en los brazos de los nuevos dioses. Ante ellos estamos perdiendo la razón, la cordura se transforma en el misticismo señalado por E. Bloch al mirar el espacio de sombra de nuestros propios pies.

Mirar de forma enfermiza el instante nos arroja a la arrogancia de ellos, de los lectores de nuestras mentes forjadas antes por la publicidad de sus medios. El exceso de poder delegado nos puede hacer retroceder en el tiempo hasta la animalidad misma. Recordamos las palabras del profesor Riccardo Campa que diera recientemente en una conferencia en Marruecos: “las élites políticas en democracia están para gestionar la frustración del pueblo”. Han dado un salto; ya no la gestionan tan solo, la forjan y la alimentan. ¡Cuidado! Así no hay sentido alguno que nos haga humanos.