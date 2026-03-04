El exalcalde de Casar de Cáceres, Rafa Pacheco, renuncia al acta de concejal y se retira de la primera línea política

Rafael Pacheco presenta su renuncia al acta de concejal y deja la portavocía del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Casar de Cáceres, poniendo fin a una etapa de más de cuatro décadas vinculado a la política local, regional y nacional.

A sus 63 años, el exalcalde explica que da "un paso al lado" en el ámbito municipal, aunque no abandona la actividad política. Seguirá colaborando con la agrupación socialista local y continuará trabajando como asesor jurídico del Grupo Socialista en la Diputación de Cáceres.

Desde el inicio

Pacheco inició su trayectoria política en 1983, con apenas 20 años, cuando entró en la lista del PSOE en Casar de Cáceres. Recuerda que su implicación surgió de su participación en la vida cultural del municipio y de su interés por el servicio público. Durante aquellos primeros años compaginó sus estudios de Derecho con la gestión de áreas como Cultura y Festejos en el consistorio.

Rafa Pacheco. / CEDIDA

A lo largo de su carrera ha alternado responsabilidades municipales con cargos en la Junta de Extremadura y en el Gobierno central. Ha sido director general de Administración Local y de Función Pública en la Junta, concejal de Urbanismo en el Casar entre 1995 y 2003, director general de Vivienda en el Ministerio de Vivienda entre 2004 y 2008 y senador durante unos meses antes de asumir la gerencia del Sexpe.

Alcalde durante ocho años

En el ámbito local, fue alcalde de Casar de Cáceres entre 2015 y 2023. Tras caer en las elecciones municipales de 2023 frente al Partido Popular, ha ejercido como portavoz del Grupo Municipal Socialista hasta ahora.

Entre los proyectos que destaca de su etapa municipal figuran la implantación del sistema de recogida de residuos puerta a puerta, del que señala que el municipio fue pionero en Extremadura, la puesta en marcha de la residencia de mayores, la creación de carriles bici y la ampliación de zonas verdes. También recuerda su participación, desde responsabilidades regionales, en la gestión de la riada de Badajoz y en políticas de vivienda protegida a nivel estatal.

El futuro

La nueva portavoz del Grupo Municipal Socialista será Julia María Tovar Santos, concejala en las dos últimas legislaturas. Pacheco señala que deja un equipo "joven y con muchas ganas de trabajar" al frente del grupo municipal.

Aunque abandona la primera línea en el ayuntamiento, asegura que seguirá vinculado a la vida política y social del municipio: "No me voy del Casar, sigo aquí, pero desde otra responsabilidad".