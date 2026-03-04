La inteligencia artificial como herramienta de cambio en Cáceres: charla sobre liderazgo femenino en la Casa de la Mujer el 5 de marzo

Tres opciones muy diversas en la ciudad.

Lete TruQue presenta una nueva edición de 'Acústico en Femenino' este jueves

Lete TruQue regresa este jueves 5 de marzo a las 21.00 horas con una nueva edición de Acústico en Femenino, dentro del ciclo Jueves al Son en el Gran Teatro de Cáceres. Tras el éxito de sus anteriores entregas, el proyecto vuelve con más fuerza que nunca para ofrecer una velada cargada de emoción y talento extremeño.

En este espectáculo, diversas voces femeninas de Extremadura subirán al escenario para interpretar las canciones que ellas mismas han seleccionado, configurando un viaje musical lleno de estilos, matices y sorpresas. Cada artista aportará su sello personal en un formato íntimo y cercano. El acompañamiento instrumental correrá a cargo de Lete TruQue, quien, con su guitarra electro-española, creará una atmósfera cálida y envolvente, pensada para disfrutar de cada interpretación al detalle. Además, la cita contará con la participación de Myriam Gallardo Sánchez, encargada de interpretar el repertorio completo en lengua de signos española, reforzando el carácter accesible e inclusivo del espectáculo.

La Casa de la Mujer acoge la charla 'Mujeres e inteligencia artificial: Liderando el cambio' el 5 de marzo

El próximo 5 de marzo, de 10.00 a 12.00 horas, la Casa de la Mujer acogerá la charla Mujeres e inteligencia artificial: Liderando el cambio, un encuentro que abordará el papel de la Inteligencia Artificial como herramienta de transformación social y profesional.

La ponencia partirá de una idea clave: la IA no es solo una tecnología emergente, sino un recurso capaz de reducir brechas y generar nuevas oportunidades. Durante la sesión se explicará de forma clara qué es la inteligencia artificial, cómo funciona la IA generativa y de qué manera ya forma parte de la vida cotidiana. También se tratarán cuestiones fundamentales como la privacidad, los sesgos y la importancia de un uso ético y responsable.

El evento pondrá el foco en el liderazgo femenino en el ámbito tecnológico, visibilizando referentes que están impulsando avances en salud, investigación, emprendimiento y creatividad. Además, se ofrecerán herramientas prácticas para aplicar la IA a la empleabilidad y al emprendimiento, desde la mejora del currículum y la preparación de entrevistas hasta la creación de contenidos digitales o el desarrollo de un plan de negocio.

La Filmoteca proyecta 'La chica zurda', un drama familiar premiado en Roma y nominado en la Seminci

La Filmoteca proyecta este jueves, 5 de marzo, a las 19.30 horas, la película La chica zurda, un drama familiar que narra la historia de una madre soltera y sus dos hijas que regresan a Taipéi tras varios años en el campo para abrir un puesto en un animado mercado nocturno. En su adaptación a la gran ciudad, las protagonistas deberán afrontar dificultades económicas y tensiones personales mientras intentan mantener la unidad familiar. La trama se intensifica cuando el abuelo, de carácter tradicional, advierte a la hija menor, zurda, que nunca utilice su "mano del diablo", desatando la revelación de secretos que atraviesan tres generaciones.

La cinta ha cosechado reconocimiento internacional en 2025, con su nominación a Mejor Película (Espiga de Oro) en la Festival de Valladolid - Seminci y el galardón a Mejor Película en el Festival de Roma.