La nueva estrategia del Ayuntamiento de Cáceres para reflotar el pequeño comercio

El Ayuntamiento de Cáceres ha establecido un cambio en las estrategias para impulsar el pequeño comercio de la ciudad. El concejal de Comercio, Jorge Suárez, sostiene que el ayuntamiento ha mantenido el apoyo al sector por diferentes vías tras cumplirse dos años sin campañas específicas de dinamización cultural, con acciones de formación, programación en zonas comerciales y mejoras vinculadas a eventos como Navidad, mientras que la Asociación de Empresarios del Comercio de Cáceres (AECA) reclama que se recupere la dinamización, incluyendo campañas informativas.

Suárez explica que el ayuntamiento no cuenta con una línea directa de ayudas económicas al comercio como las que suelen articularse desde otras administraciones, y enmarca la política municipal en medidas para "potenciar" el tejido comercial desde el día a día. En ese contexto, cita la Escuela de Comercio de Cáceres (que ha cerrado su segundo año), acciones formativas para mejorar el posicionamiento en internet y facilitar el acceso a herramientas como el Kit Digital, además de actividades en la calle y refuerzos como la iluminación extraordinaria en Navidad.

Cambio de estrategia

El concejal reconoce que en etapas recientes se lanzaron campañas de sorteos y promociones, pero señala que su repercusión fue limitada y que, tras escuchar al sector, se ha optado por orientar recursos hacia actuaciones que, a su juicio, tienen un impacto más sostenido, como la formación, la mejora del entorno comercial y la dinamización ligada a la agenda cultural y turística. "La actividad de comercio no se ha parado", defiende, al tiempo que insiste en que el área trabaja con asociaciones y a demanda de las necesidades que se trasladan.

AECA coincide en que la dinamización es necesaria, aunque discrepa en el diagnóstico. Su presidenta, Paqui Campos, indica que la última campaña "se organizó con escaso margen y sin la publicidad suficiente". En su opinión, más allá del formato, la clave está en diseñarlas con antelación para atraer público a las zonas comerciales y no como acciones que sorprenden a quien ya pasea por la calle.

Casetas, sombras y proyectos en el centro

En el balance municipal, Suárez también incluye medidas ligadas a los mercados estacionales. Destaca que el ayuntamiento ha aportado las casetas del mercado de Navidad y que se trabaja para repetir el modelo en Semana Santa y en futuras ediciones, con el objetivo de ordenar y mejorar la imagen del mercado. Además, señala que desde el área se preparan nuevas campañas de publicidad y se estudian necesidades concretas para orientar las próximas acciones, con la vista puesta también en iniciativas como una futura feria del sector electro.

AECA comparte la importancia de cuidar la estética y la organización de los mercados, pero Campos plantea que, si el ayuntamiento asume el coste de las casetas, debería garantizarse un modelo equilibrado para evitar agravios comparativos con el comercio local y, en su caso, valorar fórmulas de pago por el espacio.

Más interlocución

El punto donde más se separan las posiciones es el grado de comunicación y coordinación. Suárez transmite una relación fluida con las asociaciones y alude al Consejo Social de Comercio como espacio de trabajo. Campos, por su parte, precisa que su asociación no ha sido informada de algunas de las medidas mencionadas y afirma que la interlocución no ha sido regular en el último año.

Con el turismo al alza como telón de fondo, el concejal defiende que la agenda de ciudad y las actuaciones en el espacio público también repercuten en el comercio y admite que "se puede hacer mucho más", dentro de los límites competenciales del ayuntamiento. AECA, mientras, insiste en que el sector necesita nuevas campañas de dinamización y con coordinación previa para que el esfuerzo público y privado se traduzca en más ventas y más actividad en las calles comerciales.