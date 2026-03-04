Nuestro pasado
El público extremeño se volcó con 'El último de la fila' en 1993: llenos absolutos en Cáceres y Badajoz
Manolo García y Quimi Portet, componentes de 'El último de la fila', construyeron un estilo propio que combinó poesía urbana y raíces mediterráneas, conectando con un público diverso a través de letras cargadas de simbolismo
En 1993, el panorama musical español vivió uno de sus momentos más vibrantes gracias al imparable ascenso de El último de la fila. La emblemática formación, integrada por Manolo García y Quimi Portet, consolidó aquel año su posición como uno de los grandes referentes del pop rock nacional tras una serie de multitudinarios conciertos en Cáceres y Badajoz que los situaron en lo más alto de las listas de éxito.
Un estilo propio que marcó una generación
El dúo, que ya venía arrastrando una sólida trayectoria desde mediados de los años ochenta, había sabido construir un estilo propio que combinaba poesía urbana, raíces mediterráneas y una cuidada producción musical. Sus letras, cargadas de simbolismo y sensibilidad social, conectaban con un público amplio y diverso que encontraba en sus canciones una mezcla de energía, reflexión y emoción.
Extremadura se volcó con el grupo
Durante aquel 1993, la respuesta del público extremeño fue especialmente significativa. Los conciertos celebrados en Cáceres y Badajoz registraron llenos absolutos y una entrega total por parte de los asistentes, que corearon cada tema convirtiendo las actuaciones en auténticas celebraciones colectivas. La banda atravesaba entonces uno de los momentos más dulces de su carrera, respaldada por el éxito de sus trabajos discográficos y por una gira que recorría el país con enorme repercusión.
Una noche inolvidable en Villanueva de la Serena
El punto culminante de aquel verano llegó en julio, cuando Villanueva de la Serena vibró al ritmo del dúo. La localidad se volcó con la actuación, que quedó grabada en la memoria de quienes presenciaron una noche marcada por la intensidad musical y la conexión entre artistas y público. La energía sobre el escenario, la complicidad entre García y Portet y la fuerza de un repertorio ya convertido en himno generacional reafirmaron el liderazgo del grupo en la escena musical española.
Así, 1993 quedó señalado como un año clave en la historia de El último de la fila, una etapa en la que su propuesta artística alcanzó una madurez plena y su impacto trascendió lo meramente comercial para convertirse en un fenómeno cultural dentro del pop español.
- Fiasco en la Plaza Mayor de Cáceres: la quedada de 'therian' no logra convocar participantes
- Un edificio histórico de Cáceres se rehabilitará para construir una decena de pisos y locales
- Un conductor sin carnet y positivo en drogas huye de un control, embiste a dos policías locales, les causa lesiones y les destroza el frontal del coche en Cáceres
- Way Cáceres retoma las obras y acogerá ocho nuevas empresas tras 22 meses de parálisis
- Quedada 'therian' en la Plaza Mayor de Cáceres: jóvenes compartirán experiencias y conectarán con su lado animal
- El bar bazar de Cáceres
- Buscan a un 'therian' en la Facultad de Magisterio de Cáceres
- La Madrila y su emblemática discoteca Faunos se consolidaron como referencia del ocio nocturno en Cáceres en 1987