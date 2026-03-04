Puntos negros de Cáceres: Vox reclama un mapa urgente para frenar la siniestralidad

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento Cáceres ha reclamado la elaboración de un mapa urgente de siniestralidad que permita identificar los puntos negros del viario urbano y adoptar medidas preventivas eficaces. La petición llega tras el accidente registrado el pasado domingo en la céntrica avenida de Alemania, donde un camión colisionó contra un árbol.

El portavoz municipal de la formación, Eduardo Gutiérrez, ha señalado que, aunque el siniestro no dejó heridos de gravedad, “pone de relieve la necesidad de actuar con planificación y criterios técnicos en las principales arterias de la ciudad”. A su juicio, no basta con intervenir tras cada accidente, sino que es imprescindible anticiparse mediante un análisis riguroso de los tramos con mayor riesgo.

Estudio técnico y limitación de tráfico pesado

Vox ha instado al equipo de Gobierno a encargar un estudio integral de siniestralidad que permita localizar los enclaves con mayor concentración de accidentes, comenzando por la propia avenida de Alemania. A partir de ese diagnóstico, propone reforzar la señalización vertical y horizontal y establecer rutas específicas para vehículos pesados, evitando su circulación por calles y barrios donde el tránsito de camiones pueda suponer un peligro añadido.

La formación sostiene que la planificación del tráfico debe basarse en datos objetivos y no en medidas reactivas, con el fin de reducir riesgos tanto para conductores como para peatones.

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Cáceres, Eduardo Gutiérrez. / EP

Pasos inteligentes y mejoras en barrios

Entre las propuestas planteadas figura también la implantación progresiva de pasos de peatones inteligentes y luminososen aquellas zonas que el estudio determine con mayor índice de siniestralidad, como herramienta para mejorar la visibilidad y alertar a los conductores.

Asimismo, Gutiérrez ha advertido de carencias en materia de señalización en barrios como La Cañada, donde —según indica— las obras de la Ronda Sureste han generado situaciones de inseguridad por falta de información clara y anticipada. Por todo ello, Vox reclama un informe técnico urgente sobre el accidente y la adopción de medidas estructurales que permitan reforzar la seguridad vial en la ciudad.