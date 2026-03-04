Special Days de Santano Automoción en Cáceres: solo 3 días para estrenar ‘cochazo’ con hasta 9.000€ de descuento (con cita previa)

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Santano Automoción celebra en Cáceres una nueva edición de sus Special Days, un evento exclusivo de venta con condiciones especiales, descuentos adicionales y una selección concreta de vehículos con unidades limitadas. La cita será del 12 al 14 de marzo, y la clave para acceder a las mejores ventajas es clara: es imprescindible reservar cita previa

Special Days Santano Automoción

Special Days Santano Automoción / EL PERIÓDICO

Juan José Ventura

Juan José Ventura

Cáceres

¿Qué son los Special Days?

Los Special Days Santano Automoción son un evento puntual en el que el concesionario concentra, durante tres días, una oferta de vehículos con precios espectaculares y condiciones válidas únicamente durante la celebración. No es una campaña prolongada: es una oportunidad concreta, con stock limitado y atención personalizada.

Cómo reservar cita (imprescindible)

Para acceder al cheque de ahorro y asegurar la atención personalizada, es imprescindible reservar cita en el enlace oficial:

👉 https://tinyurl.com/cita-special-days

Fechas y dónde se celebran en Cáceres

Los Special Days Santano Automociónse desarrollan los días 12, 13 y 14 de marzo y se celebra en dos instalaciones de Cáceres de forma simultánea:

  • 🏁 Santano Automoción Volkswagen Approved – Cáceres
  • 🏁 Santano Automoción Audi – Cáceres

Es un evento presencial, con asesoramiento directo, por lo que se trabaja con cita previa para garantizar una atención personalizada.

Unos de los vehículos de los Special Days de Santano Automoción en Cáceres.

Unos de los vehículos de los Special Days de Santano Automoción en Cáceres. / EL PERIÓDICO

¿Qué vehículos se ofertan?

Durante los Special Days se podrán encontrar:

  • Vehículos nuevos
  • Vehículos km 0
  • Vehículos seminuevos
  • Vehículos de ocasión
  • Turismos y vehículos comerciales
  • Modelos Volkswagen, Audi y Volkswagen Vehículos Comerciales

Además, habrá una selección especial de unidades con condiciones económicas destacadas. En total, solo 32 coches con entrega inmediata.

Unos de los vehículos de los Special Days de Santano Automoción en Cáceres.

Unos de los vehículos de los Special Days de Santano Automoción en Cáceres. / EL PERIÓDICO

Descuentos y ventajas: hasta 9.000€ + cupón extra por reservar

Uno de los grandes reclamos de estos días son los descuentos:

  • Hasta 9.000€ de descuento en vehículos de ocasión (o hasta 6.000€ en vehículos nuevos respecto a PFF), solo durante el evento.
  • Cupón extra de ahorro de hasta 1.500€ al reservar cita (se envía por SMS un enlace para descargar el Bono Ahorro).
Unos de los vehículos de los Special Days de Santano Automoción en Cáceres.

Unos de los vehículos de los Special Days de Santano Automoción en Cáceres. / EL PERIÓDICO

Tres días para comparar, elegir y ahorrar

Los Special Days de Santano Automoción en Cáceres están pensados como una oportunidad única para quienes quieren comprar coche, cambiar de vehículo o incorporar un vehículo comercial, concentrando en un mismo evento:

  • Oferta atractiva y limitada
  • Ventaja económica adicional por cita previa
  • Atención directa con asesor comercial
  • Comparación de gamas y opciones en el concesionario

Si llevas tiempo mirando Audi, Volkswagen o Volkswagen Vehículos Comerciales, estos tres días pueden ser el empujón definitivo … pero recuerda: reserva cita para no quedarte sin unidad ni sin el bono de ahorro .

👉 https://tinyurl.com/cita-special-days

Mapa de la ubicación de Santano Automoción en Cáceres, concesionario oficial Volkswagen Approved.
Mapa de la ubicación de Audi Santano Automoción en Cáceres.

