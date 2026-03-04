Formación en Cáceres sobre el sistema de de Certificados de Ahorro Energético: cómo generar ingresos adicionales gracias al ahorro energético

El encuentro formativo 'Eficiencia Energética Inteligente: cómo transformar ahorro en valor con los CAE' se ha celebrado este martes en Cáceres. Contribuir a optimizar el consumo energético, reducir costes operativos y generar valor económico son los objetivos con los que se presenta el programa. Se trata de valores recogidos en el marco del sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE).

El sistema CAE es una herramienta reconocida por el Ministerio para la Transición Ecológica. Esta se encarga de certificar los kilovatios por hora ahorrados tras actuaciones de eficiencia energética y permite su venta en el mercado.

Esta iniciativa nace desde la Diputación de Cáceres y Telefónica, dos entidades que se unen para "impulsar la eficiencia energética inteligente". Como parte del programa ha tenido lugar el espacio Fiware iHub El Círculo en Cáceres. Responsables públicos, empresas y agentes del ecosistema energético han participado en el encuentro en modalidad presencial y online.

Beneficios de la formación

Un proyecto como este puede aportar múltiples ventajas a la provincia de Cáceres. Este tipo de iniciativas generan ingresos adicionales a partir de los propios ahorros energéticos logrados con mejoras en edificios o instalaciones públicas y privadas, convirtiendo la eficiencia en un valor económico tangible.

Jornada de Eficiencia Energética Inteligente. / Cedida a El Periódico

Además, movilizan inversiones y fomentan el uso de tecnologías más eficientes, lo que reduce el consumo y los costes operativos. A su vez, impulsa la competitividad local, favorece la transición hacia modelos energéticos más sostenibles, y contribuye a la reducción de emisiones de CO₂. Esta última actuación está en línea con los objetivos ambientales nacionales y europeos.

El crecimiento del mercado de CAE en España ha movilizado cientos de millones de euros en inversiones en eficiencia, generando importantes ahorros energéticos y reducciones de emisiones.

Este hecho demuestra su potencial para transformar el ahorro en desarrollo económico y sostenibilidad para territorios como Cáceres.

La jornada de este martes en la ciudad ha comenzado presentando el del sistema CAE, explicando su potencial como mecanismo de retorno económico y la forma de integrarlo dentro de una estrategia energética inteligente. Juan Martínez, responsable de producto IoT para Eficiencia Energética y Movilidad en Telefónica, ha sido el encargado de guiar la formación.

Juan Martínez, responsable de producto IoT para Eficiencia Energética y Movilidad en Telefónica. / Cedida a El Periódico

La sesión, que también ha contado con la participación de Tomás Sánchez, diputado de Informática e Innovación, se ha completado con una demostración práctica. En ella, se han mostrado soluciones digitales basadas en Internet de las cosas (IoT) para monitorizar y certificar ahorros energéticos de forma sencilla y trazable. Con esta iniciativa, además de avanzar en el compromiso ambiental que fomenta, se busca impulsar el ahorro en energía en la región.