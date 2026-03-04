'Therians' y adolescencia: la psicóloga de Cáceres, Sandra Tovar, analiza los límites y el impacto social de esta tendencia

Sandra Tovar, psicóloga de Cáceres que colabora en ocasiones con este medio, analiza el fenómeno de los therians, una tendencia emergente que irrumpe con fuerza y marca la diferencia en el panorama social actual.

Un fenómeno cíclico

"No sé exactamente en qué momento comenzó este boom, imagino que surgió a raíz de alguna noticia sobre un grupo disfrazado de animal que empezó a reunirse y que, casi sin darnos cuenta, terminó generando todo un fenómeno social. A mí me gusta analizarlo desde distintas perspectivas, porque así puedo explicarlo mejor. Si lo observo desde un punto de vista antropológico, este fenómeno no es tan nuevo como parece. Se remonta a los tótems y a la importancia simbólica que las culturas antiguas otorgaban a los animales. La mitología está llena de relatos que buscaban explicar la fuerza de la naturaleza, la energía vinculada a la agricultura y los ciclos de la vida. En muchos ritos de paso, las personas se vestían con pieles y adoptaban rasgos animales. Los animales, en realidad, siempre han estado presentes en nuestra manera de entender el mundo. Incluso en tiempos más recientes, como en los años noventa, mucho antes de TikTok y las redes sociales actuales, ya veíamos en videoclips e incluso en Eurovisión a artistas o grupos enteros disfrazados de animales. Recuerdo especialmente a uno que iba vestido de osos y que incluso llegó a ganar. Por eso pienso que lo que estamos viendo ahora no deja de ser una nueva versión de algo que reaparece cíclicamente, una moda que vivirá su momento de auge durante un tiempo y que, como tantas otras tendencias, terminará desapareciendo".

Límites psicológicos: entre la identidad y el bienestar

Por otro lado, la experta aborda los límites del fenómeno desde el ámbito psicológico, señalando hasta qué punto estas prácticas o identidades pueden considerarse parte de la experiencia individual y cuándo podrían derivar en comportamientos que requieran atención profesional. "Como psicólogos, no estamos para ni normalizar ni patologizar, sino para velar por el bienestar y la salud integral de la persona, es decir, por cómo se siente en su vida diaria. Se trata de un fenómeno que, mientras no cruce ciertos límites, no supone un problema: el individuo sigue consciente de su identidad, aunque se disfrace con una piel de oso o una careta de zorro, sin experimentar delirios ni paranoias sobre ello. Sin embargo, si esta tendencia empezara a afectar negativamente su rutina, sus responsabilidades o su vida cotidiana, entonces estamos para ofrecer orientación terapéutica o asistencia profesional".

Etapas de desarrollo y riesgos psicosociales

Asimismo, Tovar señala que, desde la perspectiva de la psicología evolutiva, este tipo de fenómenos se observa con mayor frecuencia durante la juventud y la adolescencia, etapas en las que se está configurando la personalidad. Según la experta, los jóvenes atraviesan una especie de "guerra interna" que puede, por un lado, fortalecer su identidad, pero que también puede generar vulnerabilidades. Este proceso es importante que educadores y padres lo tengan en cuenta, ya que representa tanto una oportunidad de desarrollo como un posible riesgo si no se acompaña adecuadamente.

Acompañamiento y escucha

"Veo este fenómeno como algo muy interesante si lo observamos desde fuera, desde el escaparate, pero también hay que mirar la otra cara: el rechazo social. Aquellos jóvenes que se sienten seguros y tienen una identidad consolidada suelen afrontarlo sin problemas, pero para quienes son más vulnerables, puede llegar a generar un verdadero trauma. Por eso, mi consejo para padres y educadores es claro: observar, acompañar y preguntar siempre. Es fundamental acercarse, interesarse por lo que les aporta esta experiencia, antes de prejuzgar o prohibir cualquier expresión. La escucha y el acompañamiento son la clave para que este tipo de tendencias se vivan de forma segura y positiva".