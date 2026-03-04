El vecindario del casco antiguo de Cáceres exige medidas para equilibrar turismo y vida diaria

Las II Jornadas de Vecinificación, celebradas del 25 al 28 de febrero en la capital cacereña y organizadas por la Asociación Vecinal Ciudad Monumental, han servido como punto de encuentro para volver a poner el foco en una preocupación recurrente entre el vecindario del casco antiguo: el vaciamiento residencial y el desequilibrio entre el uso del turismo y la vida cotidiana.

Durante cuatro días, el colectivo ha desplegado un programa de actividades que ha incluido la proyección de un documental, un coloquio y una mesa redonda, además de un recorrido por el barrio para identificar las huellas de la turistificación y la gentrificación, un concurso de carteles y una comida comunitaria en la plazuela de Santiago. Bajo ese formato, la agrupación ha buscado visibilizar la situación que, según denuncia, atraviesa la ciudad intramuros.

Pérdida de población y servicios

En una nota de prensa difundida este martes, la Asociación Vecinal Ciudad Monumental ha advertido de que el casco histórico de Cáceres "lleva décadas perdiendo población, tejido comercial y servicios públicos tales como centros educativos y sanitarios". A su juicio, esta evolución responde en parte a la falta de políticas públicas orientadas a sostener la vida cotidiana en el barrio monumental.

El colectivo ha cuestionado además el destino de espacios como el palacio de Godoy o el solar del antiguo colegio El Madruelo, que, tal y como han señalado, no se han orientado a usos comunitarios y han pasado a manos privadas. Frente a ello, han subrayado que la inversión que sí llega al barrio se concentra principalmente "en hoteles y alojamientos turísticos".

Encarecimiento de la vivienda

Otro de los ejes de su reivindicación ha sido el impacto del aumento del precio de la vivienda y de los alquileres. La asociación ha sostenido que esta situación está empujando a residentes a trasladarse a otros barrios y dificulta la llegada de nueva población, lo que, a su entender, agrava el riesgo de vaciamiento residencial. "Convertirse en un parque temático o en mero escenario de película es el riesgo al que han sucumbido muchas otras ciudades históricas en el mundo", han señalado.

Modelo compatible

Desde la organización han insistido en que no plantean una confrontación con el turismo, al que reconocen como motor económico de la ciudad, sino que reclaman un modelo de convivencia que no desplace al vecindario. "El vecindario existe y no está de paso", han defendido, al tiempo que han reclamado que se escuche y atienda a quienes viven de forma permanente en el barrio.

Regulación municipal

En el transcurso de la mesa redonda celebrada en el salón de actos del Ateneo con motivo de estas jornadas, representantes vecinales y del sector empresarial de alojamientos turísticos "se escucharon, debatieron y acercaron posturas con una reivindicación compartida de fondo, que no es otra que la necesidad urgente de una regulación municipal específica" para este tipo de establecimientos, han indicado en el comunicado.

A su vez, la asociación ha destacado que el Ayuntamiento de Cáceres fue invitado a participar en el debate, aunque declinó la invitación, y consideran que la presencia institucional habría sido relevante para abordar posibles soluciones.