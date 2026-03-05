Adolfo Maestre García, fundador de El Mirador de Galarza en Cáceres: primer premio gastronómico de cine

La cocina extremeña será protagonista este sábado en Cáceres con la entrega del primer Premio Versión Original Gastronomía del Festival de Cine Español, que ha sido otorgado a Adolfo Maestre García, fundador del restaurante El Mirador de Galarza en la capital cacereña (que ahora pilota su hijo Silvio Maestre).

El galardón reconoce a personas, empresas o instituciones cuya labor ha sido relevante en la promoción de la gastronomía en la provincia de Cáceres y se entregará durante la Jornada de Turismo Gastronómico del festival, que tendrá lugar en el propio restaurante (ubicado en la plaza Obispo Galarza).

Maestre García inició su trayectoria hace tres décadas, primero en ferias locales y “en la piscina de su pueblo, donde cocinaba pollos y paellas en un pequeño horno”. Posteriormente abrió una brasería popular centrada en carnes a la parrilla, antes de dar el salto a El Mirador de Galarza, expresan desde la organización del festival.

El nuevo premio gastronómico del festival. / EP

Menú y propuesta gastronómica de la jornada

El restaurante se consolidó como referente de la parrilla extremeña gracias a su oferta basada en el cerdo y la carne de buey criada por el propio Maestre, con una propuesta orientada a un público familiar y con vocación popular.

Los asistentes a la jornada podrán disfrutar de un menú diseñado por Andrea Irigoyen, Álvaro Holgado y Silvio Maestre, acompañado de siete vinos de la selección Vinos de Cine, cerveza Alhambra y degustaciones de aceites, quesos y jamón ibérico de Extremadura.

Menú de la jornada Entre los platos destacan: paté de perdiz con compota de higo, judiones con boletus y langostinos, lagarto ibérico de bellota Maextre con calabaza asada al carbón y un postre de cremoso de chocolate y maracuyá con avellanas caramelizadas, finalizando con un gin tonic de Roku Gin.

La recaudación de los 60 euros que cada comensal aporta por la degustación se destinará a causas solidarias de la Fundación Rebross, organizadora del festival, que celebra este año su XXXIII edición en Cáceres.