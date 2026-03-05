Andrés Manuel Velarde, nuevo responsable de la Guardia Civil en Extremadura, se compromete con la seguridad de Cáceres

Siguiendo con su ruta por las principales instituciones extremeñas, el General de Brigada Andrés Manuel Velarde, nuevo responsable de la Guardia Civil en Extremadura, ha sido recibido este miércoles en el ayuntamiento de Cáceres por el alcalde de la ciudad, Rafa Mateos.

En un encuentro distendido, conversaron en el despacho consistorial como parte de una reunión institucional en la que el nuevo jefe del cuerpo mostró su compromiso con la seguridad de la ciudad. Cáceres es una de las ciudades más seguras de España, y Extremadura una de las comunidades.

Rafa Mateos, con Andrés Manuel Velarde. / Carlos Gil

El alcalde valoró el magnífico trabajo que realiza el cuerpo en materia de seguridad ciudadana y su participación en los dispositivos de seguridad de los grandes eventos que se celebran en la ciudad.

Velarde tomó el mandó de la Guardia Civil extremeña hace apenas unas semanas para relevar a José Manuel Santiago Marín, quien se despidió de la comandancia el pasado mes de enero. Llega a Extremadura tras ejercer como coronel al frente de la Comandancia de Valladolid.

Trayectoria

Oficial de la Guardia Civil con una extensa trayectoria en el ámbito operativo y de mando dentro del Instituto Armado, Andrés Manuel Velarde Tazón ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza en 1989 (49ª Promoción) y en 1994 obtuvo el empleo de teniente, iniciando así una carrera profesional marcada por la responsabilidad en unidades territoriales y especializadas.

A lo largo de más de tres décadas ha desempeñado destinos en el Grupo Rural de Seguridad, así como en áreas de investigación vinculadas a Policía Judicial y a la lucha contra el fraude y el contrabando.

Andrés Manuel Velarde Tazón nuevo de la Guardia Civil en Extremadura. / Santi García

Ha estado al frente de unidades como el Grupo de Investigación Fiscal y Antidrogas y la Unidad Orgánica de Policía Judicial en Galicia, y ha ejercido funciones de responsabilidad en la Jefatura de Operaciones de la Comandancia de Teruel, donde también ocupó el puesto de segundo jefe durante varios años.

Posteriormente, asumió el mando de la Comandancia de Soria como teniente coronel, etapa en la que consolidó su perfil de dirección y gestión territorial. Desde junio de 2023, ya con el empleo de coronel, estuvo al frente de la Comandancia de Valladolid, hasta su llegada a Extremadura.

Numerosas distinciones

Su labor ha sido reconocida con numerosas distinciones, tanto civiles como militares, entre ellas la Cruz del Mérito Militar, la Encomienda de la Orden del Mérito Civil y diversas condecoraciones propias de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, además de felicitaciones oficiales por los servicios prestados.

Compagina su actividad profesional con una intensa labor divulgativa. Ha participado en jornadas, conferencias y foros orientados a acercar la labor de la Guardia Civil a la ciudadanía. Asimismo, es autor de varias publicaciones de carácter histórico sobre la presencia y evolución del Cuerpo en distintas provincias, con estudios dedicados a Soria y, más recientemente, a Valladolid, centrados en los orígenes, los acuartelamientos y los servicios más relevantes desarrollados en esos territorios.

Andrés Manuel Velarde, nuevo responsable de la Guardia Civil en Extremadura. / Carlos Gil

En el plano académico, es licenciado en Derecho y graduado en Administración y Dirección de Empresas. Ha completado formación de posgrado en alta dirección y en liderazgo y gestión del talento en el ámbito de la seguridad, además de cursar estudios en Psicología.

Dentro del Cuerpo está cualificado en la especialidad de Policía Judicial y cuenta con formación específica como investigador fiscal y en blanqueo de capitales, entre otras materias relacionadas con la gestión y la investigación.