El Ayuntamiento de Cáceres organiza dos exposiciones y un taller infantil por el Día Internacional de la Mujer

El Ayuntamiento de Cáceres ha presentado este miércoles la programación del 'Ciclo en Femenino', una iniciativa cultural que se desarrollará a lo largo del mes de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer y que incluye dos exposiciones de arte en el Palacio de la Isla y un taller creativo dirigido a niños y niñas.

El concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha explicado este miércoles que el objetivo de esta iniciativa es "visibilizar el papel de la mujer en diferentes artes, así como educar a los más pequeños en la importancia de este día a través de actividades que fomenten su creatividad". Asimismo, ha señalado que este ciclo pretende convertirse en "un espacio de encuentro, reflexión y celebración del talento femenino", al tiempo que ha animado a la ciudadanía a participar en las actividades programadas.

Muestras artísticas

El ciclo arrancará este jueves 5 de marzo con dos exposiciones en el Palacio de la Isla. Por un lado, en la Fototeca podrá visitarse la muestra 'Retazos de una vida', de la artista Elvira Santamaría Pérez, que reúne 24 piezas con las que propone un recorrido íntimo por su trayectoria y su universo creativo. La exposición permanecerá abierta hasta el 1 de abril.

En paralelo, la Sala de Exposiciones del mismo espacio acogerá 'Arte en Papel', de la artista trujillana María José Piñas. La muestra se inspira en la técnica italiana de la 'cartapresta' y presenta una serie de figuras femeninas elaboradas con papel y vestidas con trajes confeccionados con este material. Una propuesta que podrá visitarse del 5 de marzo al 10 de abril y que, según ha indicado el edil, también busca "reivindicar la figura de la mujer en todas sus facetas".

Taller de arcilla

La programación se completará con un taller de arcilla dirigido a niños y niñas de entre 8 y 14 años que tendrá lugar el sábado 14 de marzo en el Espacio Belleartes. La actividad combinará la narración de cuentos con la creación artística, de manera que los participantes elaborarán pequeñas figuras inspiradas en las historias escuchadas. "Queremos que exploten su creatividad con algunos cuentos", ha señalado Suárez, "y una vez terminen de escuchar las historias lo que buscamos es que los más pequeños puedan crear mediante sus capacidades una figurita".

El taller contará con aforo reducido, por lo que será necesaria inscripción previa antes del 10 de marzo a través del correo electrónico de la Concejalía de Cultura.

Por su parte, el responsable del Espacio Belleartes, Agustín Nieto, ha agradecido la colaboración municipal y ha destacado que este tipo de iniciativas permiten ampliar el alcance de las actividades culturales que desarrollan habitualmente.