La Biblioteca Pública de Cáceres abordará el nuevo sistema de apoyos para personas con discapacidad este jueves

La sesión abordará de forma práctica cuestiones esenciales del actual sistema de apoyos, como los trámites bancarios, el acceso al historial médico y la toma de decisiones en la vida cotidiana

Down Cáceres.

Down Cáceres. / El Periódico

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Tres opciones diversas en la ciudad.

La Casa de la Mujer de Cáceres acoge la charla 'Mujeres e inteligencia artificial: Liderando el cambio'

La Casa de la Mujer de Cáceres hospedará hoy, de 10.00 a 12.00 horas, la charla Mujeres e inteligencia artificial: Liderando el cambio, una ponencia que abordará el papel transformador de la Inteligencia Artificial (IA) en la sociedad y en el ámbito profesional.

La sesión partirá de una idea clave: la IA no es solo una tecnología emergente, sino una herramienta capaz de reducir brechas y generar nuevas oportunidades. Durante el encuentro se explicará de forma clara y accesible qué es la IA, cómo funciona la IA generativa y de qué manera ya forma parte de la vida cotidiana. Asimismo, se tratarán cuestiones fundamentales como la privacidad, los sesgos y la importancia de un uso ético y responsable.

La ponencia pondrá el foco en el papel de las mujeres en el desarrollo tecnológico, visibilizando referentes femeninos que lideran avances en ámbitos como la salud, la investigación, el emprendimiento y la creatividad. El objetivo es subrayar la necesidad de diversidad en la construcción del futuro de la IA. Además, se trabajará la aplicación práctica de estas herramientas en la empleabilidad y el emprendimiento, mostrando cómo la IA puede ayudar a mejorar un currículum, preparar entrevistas de trabajo, desarrollar un plan de negocio o crear contenidos digitales.

La Biblioteca Pública acoge una charla sobre el nuevo sistema de apoyos para personas con discapacidad

La Biblioteca Pública de Cáceres acogerá este jueves jueves, de 17.00 a 18.00 horas, la charla informativa Enfoque práctico del nuevo sistema de apoyos para personas con discapacidad, una sesión dirigida a resolver dudas cotidianas sobre el nuevo marco legal. La ponencia será impartida por el fiscal José Manuel Rubio, especialista en el sistema de apoyo para personas con discapacidad, y está organizada por Down Cáceres.

Cartel oficial de la charla informativa en Cáceres.

Cartel oficial de la charla informativa en Cáceres. / Biblioteca de Cáceres

Durante el encuentro se abordarán cuestiones prácticas como quién puede firmar en el banco, cómo se accede al historial médico, el uso de la firma digital o hasta qué punto deciden las personas con discapacidad o sus familias en situaciones del día a día. También se tratarán aspectos relacionados con aceptaciones de herencias, ingresos económicos o la toma de medicación. El objetivo de la charla es ofrecer una explicación clara y útil que ayude a familias y personas interesadas a comprender cómo funciona el nuevo sistema de apoyos y cómo aplicarlo en la vida diaria.

El Coro de Cámara Norba ofrece un concierto en el Hotel Extremadura

El Hotel Extremadura acogerá este jueves, de 20.30 a 21.30 horas, una actuación del Coro de Cámara Norba.

El concierto ofrecerá al público una velada musical en un entorno emblemático de la ciudad, con un repertorio interpretado por esta formación coral cacereña, reconocida por su calidad y trayectoria en el ámbito musical. La cita supone una nueva oportunidad para disfrutar de la música coral en directo y apoyar la actividad cultural local.

Cartel oficial de la audición.

Cartel oficial de la audición. / Ayuntamiento de Cáceres

