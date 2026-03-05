Cáceres 2031 afronta la primera criba con el respaldo del 50% de la población extremeña

La candidatura de Cáceres 2031 a Capitalidad Cultural Europea suma ya el respaldo de casi medio centenar de municipios que representan al 50 por ciento de la población de Extremadura, tras la adhesión este jueves del Ayuntamiento de Arroyo de la Luz al proyecto.

46 localidades

Con la incorporación de Arroyo de la Luz, ya son 46 los municipios extremeños que apoyan la iniciativa, que busca convertir a la capital cacereña en referente cultural europeo en 2031 y que enfrenta su primera fase eliminatoria este mes de marzo.

“El proyecto destaca por su enfoque de consenso político y unidad de acción entre las distintas instituciones regionales”, según señalan desde el propio consorcio de la capitalidad en nota de prensa.

El alcalde de Arroyo de la Luz, Carlos Caro, manifestó su “respaldo absoluto” a Cáceres 2031, subrayando que la candidatura cuenta “con la suma de toda la provincia y de toda la región”. Caro estuvo acompañado por la primera teniente de alcalde de la localidad, Leticia Carrero.

Por su parte, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres, Jorge Suárez, agradeció la adhesión y recordó que la iniciativa no se limita a la capital, sino que se extiende a toda la provincia y Extremadura, como refleja la composición del Consorcio Cáceres 2031 y el listado de municipios apoyando el proyecto.

Proyecto

El proyecto busca consolidar a Cáceres como centro cultural y creativo de referencia europea, impulsando actividades artísticas, educativas y patrimoniales, y fortaleciendo la proyección internacional de la región, según han destacado los responsables del consorcio.

La candidatura de Cáceres 2031 se presenta como una iniciativa inclusiva, con participación de las instituciones locales, la Junta de Extremadura y las diputaciones de Cáceres y Badajoz, y espera continuar sumando apoyos de otros municipios y entidades de la comunidad hasta alcanzar una adhesión aún mayor en los próximos meses.