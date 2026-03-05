Cáceres rescata la memoria democrática con un cómic y la UEX alberga una exposición sobre la represión franquista sobre las mujeres

La memoria histórica y democrática ha vuelto a abrirse paso en las aulas universitarias de Cáceres con una iniciativa que combina educación, cómic y recuperación del pasado franquista. La Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Extremadura (UEX) ha acogido estos días la presentación del cómic Lecciones robadas, un proyecto educativo que busca acercar a los jóvenes la historia de la represión franquista y la importancia de preservar la memoria democrática.

El encuentro, celebrado en el Espacio UEX (antigua Escuela de Magisterio), ha contado con la participación del dibujante extremeño Fermín Solís, uno de los autores que han colaborado en esta obra colectiva. El laureado ilustrador, acreedor de un premio Goya por llevar a la pantalla su historia Buñuel en el laberinto de las tortugas, además de varios premios en el prestigioso Salón del Cómic de Barcelona, ha colaborado desinteresadamente junto a otros dibujantes de la talla, por ejemplo, de Paco Roca.

Durante la jornada se ha desarrollado una charla-coloquio titulada "Memoria e igualdad en las aulas", centrada en cómo transmitir la memoria histórica y los valores democráticos a las nuevas generaciones desde la educación.

El cómic Lecciones robadas, coordinado por el investigador Luis Vivas Ramos, recoge historias reales relacionadas con la represión franquista y plantea una herramienta pedagógica para que el alumnado comprenda el pasado reciente y reflexione sobre la importancia de la memoria democrática.

El cómic como herramienta para enseñar memoria histórica

Las actividades continuarán este viernes con una charla-taller dirigida al alumnado de la Facultad de Formación del Profesorado de Cáceres. La sesión pretende mostrar cómo el cómic puede utilizarse en el aula para abordar la memoria histórica, la igualdad y los derechos democráticos.

La iniciativa forma parte de proyectos impulsados en Extremadura para recuperar la memoria histórica y difundirla en el ámbito educativo, especialmente entre el alumnado que se formará como futuro profesorado. El proyecto cuenta además con la colaboración de instituciones como la Diputación de Cáceres y su Servicio de Memoria Histórica y Democrática.

Mujeres represaliadas por el franquismo en Cáceres

De forma paralela, la misma facultad acoge hasta el 13 de marzo la exposición "Mujeres represaliadas por el franquismo en la ciudad de Cáceres", organizada por la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (AMECECA).

La muestra reúne fotografías, nombres y testimonios de mujeres que sufrieron la represión tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, con el objetivo de rescatar historias que durante décadas permanecieron silenciadas.

A través de paneles documentales, la exposición recupera las trayectorias de mujeres que defendieron la libertad y que padecieron persecución, cárcel o exclusión social durante la dictadura franquista. Los organizadores han destacado que la iniciativa pretende poner rostro a las víctimas y recuperar su lugar en la historia, además de invitar a reflexionar sobre el papel de las mujeres en la defensa de los valores democráticos.

La combinación de la exposición y las actividades en torno al cómic busca conectar memoria histórica, educación e igualdad en el ámbito universitario, especialmente en un espacio como la Universidad de Extremadura, donde se forman los futuros docentes. Iniciativas como esta pretenden que las nuevas generaciones conozcan historias que durante décadas permanecieron silenciadas y comprendan el valor de preservar la memoria democrática.