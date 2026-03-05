La Cámara de Comercio de Cáceres se une a la nueva junta directiva de la Asociación de Cámaras de los Caminos Jacobeos

La Cámara de Comercio de Cáceres ha pasado a formar parte de la nueva junta directiva de la Asociación de Cámaras de Comercio de los Caminos Jacobeos tras la renovación de sus órganos de gobierno en la Asamblea General celebrada esta semana. La institución cacereña participará como vocal en el nuevo equipo directivo de la entidad, que agrupa a corporaciones de derecho público situadas en territorios atravesados por distintas rutas del Camino de Santiago.

La presidencia de la asociación recaerá en la Cámara de Comercio de Santiago de Compostela, mientras que la secretaría será asumida por la Cámara de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa. La vicepresidencia corresponderá a la Cámara de Oviedo y la tesorería estará a cargo de Cantabria.

Junto a la Cámara de Cáceres, también formarán parte de la junta como vocales las cámaras de Bilbao, Burgos, Tui, Avilés, Gipuzkoa, Gijón y Álava.

Impulso al Camino con la vista en 2027

Durante la asamblea, las cámaras participantes han mostrado su compromiso de relanzar la actividad de la asociación y reforzar su papel como eje de impulso económico y cultural en torno al Camino de Santiago, especialmente ante la celebración del próximo Año Santo Xacobeo en 2027.

La organización pretende intensificar la cooperación entre las cámaras situadas en los territorios jacobeos para potenciar el impacto del Camino no solo como itinerario cultural y turístico, sino también como motor de desarrollo económico local.

En este sentido, el objetivo pasa por impulsar servicios, actividades empresariales y redes de colaboración entre los distintos territorios por los que discurren las rutas jacobeas.

La Asociación de Cámaras de Comercio de los Caminos Jacobeos se constituyó con motivo del Año Santo Compostelano de 2004 con la intención de coordinar la promoción cultural del Camino y favorecer su desarrollo socioeconómico.

Actualmente está integrada por más de una treintena de cámaras de comercio de diferentes puntos de España cuyos territorios están vinculados a las rutas jacobeas, entre ellas las de Badajoz, Cáceres, Salamanca, León, Burgos, Sevilla, Madrid o Barcelona, además de los consejos autonómicos de Aragón y la Comunidad Valenciana y la Cámara de Comercio e Industria Luso-Española.

La participación de la Cámara de Cáceres en la nueva junta directiva refuerza la presencia de Extremadura en los órganos de coordinación de esta red vinculada al Camino de Santiago, un itinerario histórico que también atraviesa la región a través de la Vía de la Plata.