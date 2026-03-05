Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Adhesión

La candidatura Cáceres 2031 une a la ciudadanía a través de la cultura, según el alcalde de Arroyo de la Luz

Cáceres sigue sumando apoyos en su carrera para alcanzar la Capitalidad Cultural Europea en el año 2031, y esta mañana el Ayuntamiento ha firmado su adhesión al proyecto

Jorge Suárez, Carlos Caro y Leticia Carrero, tras la firma.

Jorge Suárez, Carlos Caro y Leticia Carrero, tras la firma. / LOLI HIGUERO

Redacción

Cáceres

El alcalde de Arroyo de la Luz, Carlos Caro, ha expresado su respaldo absoluto al proyecto Cáceres 2031, destacando la cultura como pilar fundamental del municipio y la estrecha relación con Cáceres. Ha subrayado que la candidatura trasciende a la ciudad y une a la ciudadanía a través de la cultura, como símbolo de libertad y dignidad, más allá del resultado final. Caro estuvo acompañado por la primera teniente de alcalde y concejala de Cultura de la localidad, Leticia Carrero.

Por su parte, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres, Jorge Suárez, ha agradecido este apoyo, y ha recordado que se trata de una iniciativa que no es solo local, sino que se extiende a toda la provincia y a toda Extremadura, como demuestra tanto la composición del Consorcio Cáceres 2031 como el listado de apoyos recabados.

Noticias relacionadas

De esta forma, ya son 46 los municipios de toda Extremadura que respaldan la candidatura cacereña, que representan al 50% de la población autonómica. Así, se trata de una iniciativa diseñada desde el consenso político y la unidad de acción, hasta el punto de que está impulsada por el Ayuntamiento de Cáceres, la Junta de Extremadura y las diputaciones de Cáceres y de Badajoz.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fiasco en la Plaza Mayor de Cáceres: la quedada de 'therian' no logra convocar participantes
  2. Un edificio histórico de Cáceres se rehabilitará para construir una decena de pisos y locales
  3. Way Cáceres retoma las obras y acogerá ocho nuevas empresas tras 22 meses de parálisis
  4. Quedada 'therian' en la Plaza Mayor de Cáceres: jóvenes compartirán experiencias y conectarán con su lado animal
  5. Un camión se estrella contra un árbol en la avenida de Alemania de Cáceres
  6. El exalcalde de Casar de Cáceres, Rafa Pacheco, renuncia al acta de concejal y se retira de la primera línea política
  7. Planes en Cáceres este viernes: Mario Casas en 'La Cena', tributo a Fito & Fitipaldis y Candlelight a Queen
  8. El Tribunal Supremo da un revés al Ayuntamiento de Cáceres y obliga a devolver una fianza por el Edificio Embarcadero

El ex alguacil de Hinojal pide perdón a su víctima en los juzgados de Cáceres

La candidatura Cáceres 2031 une a la ciudadanía a través de la cultura, según el alcalde de Arroyo de la Luz

La candidatura Cáceres 2031 une a la ciudadanía a través de la cultura, según el alcalde de Arroyo de la Luz

La mayor investigación contra el fraude con tarjetas bancarias en Cáceres, con 105 detenidos en cuatro países

La mayor investigación contra el fraude con tarjetas bancarias en Cáceres, con 105 detenidos en cuatro países

Special Days de Santano Automoción en Cáceres: solo 3 días para estrenar ‘cochazo’ con hasta 9.000€ de descuento (con cita previa)

Adolfo Maestre García, fundador de El Mirador de Galarza en Cáceres: primer premio gastronómico de cine

Faunos, el club que Manolo Carabia creó en Cáceres y que marcó la noche de La Madrila

Faunos, el club que Manolo Carabia creó en Cáceres y que marcó la noche de La Madrila

Mobbeel, única empresa de Cáceres en el Mobile World Congress, muestra sus avances en identidad digital y ciberseguridad

Mobbeel, única empresa de Cáceres en el Mobile World Congress, muestra sus avances en identidad digital y ciberseguridad

Miguel López Alegría, primer astronauta español y orgullo extremeño, visitó Cáceres y Badajoz

Miguel López Alegría, primer astronauta español y orgullo extremeño, visitó Cáceres y Badajoz
Tracking Pixel Contents