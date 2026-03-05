La candidatura Cáceres 2031 une a la ciudadanía a través de la cultura, según el alcalde de Arroyo de la Luz

El alcalde de Arroyo de la Luz, Carlos Caro, ha expresado su respaldo absoluto al proyecto Cáceres 2031, destacando la cultura como pilar fundamental del municipio y la estrecha relación con Cáceres. Ha subrayado que la candidatura trasciende a la ciudad y une a la ciudadanía a través de la cultura, como símbolo de libertad y dignidad, más allá del resultado final. Caro estuvo acompañado por la primera teniente de alcalde y concejala de Cultura de la localidad, Leticia Carrero.

Por su parte, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres, Jorge Suárez, ha agradecido este apoyo, y ha recordado que se trata de una iniciativa que no es solo local, sino que se extiende a toda la provincia y a toda Extremadura, como demuestra tanto la composición del Consorcio Cáceres 2031 como el listado de apoyos recabados.

De esta forma, ya son 46 los municipios de toda Extremadura que respaldan la candidatura cacereña, que representan al 50% de la población autonómica. Así, se trata de una iniciativa diseñada desde el consenso político y la unidad de acción, hasta el punto de que está impulsada por el Ayuntamiento de Cáceres, la Junta de Extremadura y las diputaciones de Cáceres y de Badajoz.