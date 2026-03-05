El ex alguacil de Hinojal pide perdón a su víctima en los juzgados de Cáceres

José María Lindo Magdaleno, exalguacil del Ayuntamiento de Hinojal y autor confeso del asesinato de su vecino Vicente Sánchez, ha pedido disculpas públicas a su víctima este jueves en la Audiencia Provincial de Cáceres, a su propia familia y a la localidad, durante la ratificación del acuerdo de conformidad que fija en 20 años de prisión su condena; acuerdo que ya adelantó en exclusiva el Periódico Extremadura.

"Ha pedido disculpas a la víctima y al pueblo de Hinojal, pero no a la familia; supongo que porque estaba nervioso", explica a este diario Telesforo Merino, abogado de la acusación particular.

En el acuerdo ratificado queda acreditado que el ex alguacil "le mató porque pidió dinero a la víctima y este se negó a entregárselo. No hay más explicación", expresa Merino. El ex alguacil se hizo con la cartilla del banco de su vecino Vicente Sánchez "e incluso llegó a ir disfrazado al banco para retirar fondos".

Acuerdo de conformidad

El acuerdo de conformidad, suscrito por la Fiscalía, la acusación particular y la defensa, establece una pena total de 20 años de cárcel, desglosada en 18 años por asesinato con alevosía, un año por hurto y otro por estafa, además del pago de responsabilidad civil a favor de los familiares de la víctima. La ratificación por parte del acusado evita la celebración del juicio con jurado popular inicialmente previsto.

En prisión desde marzo de 2024

Lindo Magdaleno permanece en prisión provisional desde marzo de 2024, cuando fue detenido tras la desaparición de Vicente Sánchez, de 79 años. Durante la instrucción reconoció haber matado a su vecino con el objetivo de apoderarse de 2.000 euros y cometer fraudes con sus cuentas bancarias.

El crimen ocurrió en enero de 2024 en Hinojal, un municipio de poco más de 400 habitantes. La víctima estuvo desaparecida más de un mes y su cuerpo fue hallado enterrado en un paraje a dos kilómetros del municipio, pese a que el acusado inicialmente participó en las labores de búsqueda.

El abogado de la defensa Juan José Collado ha señalado que el gesto de pedir perdón permite "minimizar el dolor de la familia, evitando la exposición pública que habría supuesto un juicio con jurado", y contribuye a reconocer el "daño causado a la comunidad".

El abogado de la acusación particular (la familia de la víctima) Telesforo Merino ha indicado a este diario que el escrito inicial contemplaba incluso la prisión permanente revisable debido a la especial vulnerabilidad de la víctima, pero que finalmente no se incluyó en el acuerdo definitivo.

Según Merino, no celebrar el juicio "evita el daño a la familia de tener que soportar ese procedimiento; y lo que se pueda decir en un juicio, que siempre puede causar dolor a las víctimas".

El caso generó conmoción en Hinojal por la condición de empleado público del acusado y por la relación de confianza que existía entre víctima y agresor, así como por su participación en la búsqueda del desaparecido antes de confesar el crimen.