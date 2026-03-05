Ismael Montero, experto en ciberseguridad en Cáceres: "La educación y la concienciación digital deben comenzar desde edades muy tempranas"

Ismael Montero Calzado, experto en ciberseguridad, fundó la empresa CyberKontrol en Cáceres a raíz de la pandemia, un punto de inflexión que marcó un giro decisivo en su trayectoria profesional. Periodista de formación, inició su carrera en el ámbito de la comunicación, donde dio sus primeros pasos antes de ampliar su experiencia en otros sectores. Con la llegada de la crisis sanitaria, decidió reorientar su camino profesional y apostar por el sector de la ciberseguridad, dando así origen a su propio proyecto empresarial.

Un punto de inflexión personal y profesional en tiempos de pandemia

"Aquel parón que nos obligó a tantos a detenernos y reflexionar lo viví, en cierto modo, como una oportunidad. Lo disfruté mucho porque me permitió pasar más tiempo con mi hija, que entonces tenía apenas tres años. Ese tiempo en casa no solo me regaló momentos inolvidables con ella, sino también el espacio necesario para desarrollar ideas y proyectos que llevaba tiempo rondando en mi cabeza. Fue entonces cuando muchos descubrimos de verdad el teletrabajo y todas las posibilidades que ofrecían las nuevas tecnologías. Comprobamos sus enormes ventajas: la conexión constante, las videollamadas, las nuevas herramientas digitales e incluso la irrupción cada vez más visible de la inteligencia artificial. Pero, al mismo tiempo, también empezamos a ser conscientes de los riesgos y peligros que acompañaban a esa transformación digital acelerada".

Educar para proteger en la era digital

Como padre, la preocupación por la seguridad de su hija en el entorno digital se entrelazó con su interés profesional por comprender las nuevas disrupciones tecnológicas. A partir de esa doble inquietud, decidió orientar su trayectoria hacia la especialización en ciberseguridad, con un enfoque centrado especialmente en la formación y la docencia. Su propósito era acercar estos conocimientos al conjunto de la sociedad, poniendo una atención particular en menores, padres, madres y docentes, considerados colectivos clave en la educación y protección digital.

'Familias Ciberconscientes', premiado en ENISE

De esa vocación formativa han surgido diversos proyectos, entre ellos 'Familias Ciberconscientes', una iniciativa orientada a ayudar a las familias a desenvolverse en el entorno digital con mayor seguridad, criterio y responsabilidad. El proyecto fue reconocido con un premio que le brindó la oportunidad de representar a Extremadura en León, en ENISE, el Encuentro Internacional de Seguridad de la Información, considerado el mayor evento de ciberseguridad celebrado en España.

Formar desde la infancia para un futuro digital seguro

"A partir de ahí no he parado. He trabajado con Ampas, con colegios y también con empresas, un ámbito que sigo atendiendo y que considero fundamental. Próximamente impartiré formaciones dirigidas a funcionarios de la Junta de Extremadura, ampliando así el alcance de esta labor formativa. Sin embargo, lo que más me apasiona es el trabajo con niños y adolescentes, desde los 8 hasta los 18 años, implicando también en este proceso a madres, padres y tutores. Estoy convencido de que la educación y la concienciación digital deben comenzar desde edades muy tempranas, porque es ahí donde se construyen los hábitos y la responsabilidad en el uso de la tecnología".