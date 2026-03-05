Nuestro pasado
Miguel López Alegría, primer astronauta español y orgullo extremeño, visitó Cáceres y Badajoz
Antes de su histórica misión de 1995, López Alegría, primer español en el espacio, reveló sus proyectos espaciales en una visita a Extremadura, donde recordó sus orígenes
En diciembre de 1994, el astronauta Miguel López Alegría, pionero por ser el primer nacido en España en viajar al espacio, visitó la capital pacense para pasar unos días con su familia y recordar sus orígenes extremeños. La estancia se produjo poco antes de uno de los hitos más importantes de su carrera profesional.
Planes espaciales de López Alegría antes de su histórica misión
Durante su visita, López Alegría, que había sido seleccionado como astronauta por la NASA en 1992, habló con los periodistas de El Periódico Extremadura sobre sus próximos proyectos. En esas declaraciones adelantó que, en septiembre de 1995, participaría como especialista de misión en la misión STS‑73 del transbordador espacial Columbia, un vuelo centrado en experimentos científicos en microgravedad junto a otros seis tripulantes.
Trayectoria, logros y legado
A lo largo de su trayectoria, se convirtió en uno de los astronautas más veteranos de la agencia estadounidense, con varias misiones espaciales a sus espaldas y cientos de días acumulados fuera de la Tierra. Su labor no solo destacó por abrir camino como astronauta de origen español, sino también por su contribución a la investigación científica en órbita y al entrenamiento de nuevas generaciones de astronautas. Su visita a Badajoz y Cáceres en 1994 dejó una impresión duradera en la región, que vio cómo uno de sus hijos alcanzaba logros extraordinarios en la exploración espacial, consolidando un vínculo histórico entre Extremadura y la conquista del espacio.
