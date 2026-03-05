Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Tecnología

Mobbeel, única empresa de Cáceres en el Mobile World Congress, muestra sus avances en identidad digital y ciberseguridad

Mobbeel exhibe sus soluciones de identidad digital en el Mobile World Congress 2026 de Barcelona, representando a Extremadura por segundo año consecutivo en el Pabellón de España

Miermbros de la tecnológica Mobbeel.

Miermbros de la tecnológica Mobbeel. / Cedida a El Periódico

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Cáceres

La empresa tecnológica Mobbeel participa estos días en el Mobile World Congress 2026, que se celebra en Barcelona, donde presenta sus soluciones de identidad digital orientadas a mejorar la seguridad en las transacciones digitales y la prevención del fraude.

La compañía está presente en el Pabellón de España (Hall 4, 4C30, stand 47), un espacio desde el que está mostrando sus desarrollos tecnológicos ante empresas, instituciones y profesionales del sector procedentes de distintos países.

Por segundo año consecutivo, Mobbeel representa a Extremadura en este escaparate internacional y vuelve a ser la única empresa extremeña seleccionada para participar en el Pabellón de España en esta edición del congreso, considerado uno de los principales encuentros mundiales del ámbito tecnológico y de la conectividad.

Foto de familia.

Foto de familia. / Red.es

Durante el evento, la empresa está participando también en diferentes actividades de networking internacional con delegaciones de países como Brasil, Argentina, Bélgica, Austria, Italia o Alemania.

Según han explicado desde la compañía, estos encuentros permiten abrir oportunidades para acceder a nuevos mercados o consolidar la presencia en aquellos en los que ya trabajan, además de conocer de primera mano las tendencias tecnológicas y los marcos regulatorios de distintos países.

Mesa redonda sobre ciberseguridad

La participación extremeña en el congreso se completa con la presencia del director de tecnología (CTO) de Mobbeel, Álvaro Hernández, en una mesa redonda que se celebra este jueves a las 9:30 horas.

En Barcelona.

En Barcelona. / Cedida a El Periódico

El debate, titulado "¿Es la tecnología un agente doble para la ciberseguridad? Cómo gestionar el riesgo en las transacciones digitales", abordará los retos actuales en materia de seguridad digital y el papel de la tecnología en la gestión del fraude y los riesgos asociados a las operaciones en línea.

Noticias relacionadas y más

Visita de María González Veracruz, Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA).

Visita de María González Veracruz, Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA). / Cedida a El Periódico

Desde la empresa han señalado que su presencia en el Mobile World Congress supone una oportunidad para dar visibilidad internacional a la tecnología desarrollada en Extremadura y para reforzar su posicionamiento en el ámbito de la identidad digital y la verificación biométrica.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fiasco en la Plaza Mayor de Cáceres: la quedada de 'therian' no logra convocar participantes
  2. Un edificio histórico de Cáceres se rehabilitará para construir una decena de pisos y locales
  3. Un conductor sin carnet y positivo en drogas huye de un control, embiste a dos policías locales, les causa lesiones y les destroza el frontal del coche en Cáceres
  4. Way Cáceres retoma las obras y acogerá ocho nuevas empresas tras 22 meses de parálisis
  5. Quedada 'therian' en la Plaza Mayor de Cáceres: jóvenes compartirán experiencias y conectarán con su lado animal
  6. Desmontando el Hilton de Godoy en Cáceres: jardines, gastronomía, artesanía y arte con 3,7 millones en fondos FEDER
  7. Un camión se estrella contra un árbol en la avenida de Alemania de Cáceres
  8. Buscan a un 'therian' en la Facultad de Magisterio de Cáceres

Miguel López Alegría, primer astronauta español y orgullo extremeño, visitó Cáceres y Badajoz

Miguel López Alegría, primer astronauta español y orgullo extremeño, visitó Cáceres y Badajoz

La Biblioteca Pública de Cáceres abordará el nuevo sistema de apoyos para personas con discapacidad este jueves

La Biblioteca Pública de Cáceres abordará el nuevo sistema de apoyos para personas con discapacidad este jueves

El Ayuntamiento de Cáceres organiza dos exposiciones y un taller infantil por el Día Internacional de la Mujer

¿Por qué visitar Cáceres en Semana Santa?

¿Por qué visitar Cáceres en Semana Santa?

De Zamora a Cáceres: Sandra Maíllo, una de las primeras creadoras de contenido en Extremadura, recuerda sus inicios

De Zamora a Cáceres: Sandra Maíllo, una de las primeras creadoras de contenido en Extremadura, recuerda sus inicios

Óscar Villa denuncia la demora de casi un mes en su cita médica por glaucoma en Cáceres

Óscar Villa denuncia la demora de casi un mes en su cita médica por glaucoma en Cáceres

La Semana Santa divide al sector turístico de Cáceres: optimismo en los hoteles y cautela en los apartamentos turísticos

La Semana Santa divide al sector turístico de Cáceres: optimismo en los hoteles y cautela en los apartamentos turísticos

Ismael Montero, experto en ciberseguridad en Cáceres: "La educación y la concienciación digital deben comenzar desde edades muy tempranas"

Ismael Montero, experto en ciberseguridad en Cáceres: "La educación y la concienciación digital deben comenzar desde edades muy tempranas"
Tracking Pixel Contents