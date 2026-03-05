Mobbeel, única empresa de Cáceres en el Mobile World Congress, muestra sus avances en identidad digital y ciberseguridad

La empresa tecnológica Mobbeel participa estos días en el Mobile World Congress 2026, que se celebra en Barcelona, donde presenta sus soluciones de identidad digital orientadas a mejorar la seguridad en las transacciones digitales y la prevención del fraude.

La compañía está presente en el Pabellón de España (Hall 4, 4C30, stand 47), un espacio desde el que está mostrando sus desarrollos tecnológicos ante empresas, instituciones y profesionales del sector procedentes de distintos países.

Por segundo año consecutivo, Mobbeel representa a Extremadura en este escaparate internacional y vuelve a ser la única empresa extremeña seleccionada para participar en el Pabellón de España en esta edición del congreso, considerado uno de los principales encuentros mundiales del ámbito tecnológico y de la conectividad.

Foto de familia. / Red.es

Durante el evento, la empresa está participando también en diferentes actividades de networking internacional con delegaciones de países como Brasil, Argentina, Bélgica, Austria, Italia o Alemania.

Según han explicado desde la compañía, estos encuentros permiten abrir oportunidades para acceder a nuevos mercados o consolidar la presencia en aquellos en los que ya trabajan, además de conocer de primera mano las tendencias tecnológicas y los marcos regulatorios de distintos países.

Mesa redonda sobre ciberseguridad

La participación extremeña en el congreso se completa con la presencia del director de tecnología (CTO) de Mobbeel, Álvaro Hernández, en una mesa redonda que se celebra este jueves a las 9:30 horas.

En Barcelona. / Cedida a El Periódico

El debate, titulado "¿Es la tecnología un agente doble para la ciberseguridad? Cómo gestionar el riesgo en las transacciones digitales", abordará los retos actuales en materia de seguridad digital y el papel de la tecnología en la gestión del fraude y los riesgos asociados a las operaciones en línea.

Visita de María González Veracruz, Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA). / Cedida a El Periódico

Desde la empresa han señalado que su presencia en el Mobile World Congress supone una oportunidad para dar visibilidad internacional a la tecnología desarrollada en Extremadura y para reforzar su posicionamiento en el ámbito de la identidad digital y la verificación biométrica.