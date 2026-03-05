Tecnología
Mobbeel, única empresa de Cáceres en el Mobile World Congress, muestra sus avances en identidad digital y ciberseguridad
Mobbeel exhibe sus soluciones de identidad digital en el Mobile World Congress 2026 de Barcelona, representando a Extremadura por segundo año consecutivo en el Pabellón de España
La empresa tecnológica Mobbeel participa estos días en el Mobile World Congress 2026, que se celebra en Barcelona, donde presenta sus soluciones de identidad digital orientadas a mejorar la seguridad en las transacciones digitales y la prevención del fraude.
La compañía está presente en el Pabellón de España (Hall 4, 4C30, stand 47), un espacio desde el que está mostrando sus desarrollos tecnológicos ante empresas, instituciones y profesionales del sector procedentes de distintos países.
Por segundo año consecutivo, Mobbeel representa a Extremadura en este escaparate internacional y vuelve a ser la única empresa extremeña seleccionada para participar en el Pabellón de España en esta edición del congreso, considerado uno de los principales encuentros mundiales del ámbito tecnológico y de la conectividad.
Durante el evento, la empresa está participando también en diferentes actividades de networking internacional con delegaciones de países como Brasil, Argentina, Bélgica, Austria, Italia o Alemania.
Según han explicado desde la compañía, estos encuentros permiten abrir oportunidades para acceder a nuevos mercados o consolidar la presencia en aquellos en los que ya trabajan, además de conocer de primera mano las tendencias tecnológicas y los marcos regulatorios de distintos países.
Mesa redonda sobre ciberseguridad
La participación extremeña en el congreso se completa con la presencia del director de tecnología (CTO) de Mobbeel, Álvaro Hernández, en una mesa redonda que se celebra este jueves a las 9:30 horas.
El debate, titulado "¿Es la tecnología un agente doble para la ciberseguridad? Cómo gestionar el riesgo en las transacciones digitales", abordará los retos actuales en materia de seguridad digital y el papel de la tecnología en la gestión del fraude y los riesgos asociados a las operaciones en línea.
Desde la empresa han señalado que su presencia en el Mobile World Congress supone una oportunidad para dar visibilidad internacional a la tecnología desarrollada en Extremadura y para reforzar su posicionamiento en el ámbito de la identidad digital y la verificación biométrica.
- Fiasco en la Plaza Mayor de Cáceres: la quedada de 'therian' no logra convocar participantes
- Un edificio histórico de Cáceres se rehabilitará para construir una decena de pisos y locales
- Un conductor sin carnet y positivo en drogas huye de un control, embiste a dos policías locales, les causa lesiones y les destroza el frontal del coche en Cáceres
- Way Cáceres retoma las obras y acogerá ocho nuevas empresas tras 22 meses de parálisis
- Quedada 'therian' en la Plaza Mayor de Cáceres: jóvenes compartirán experiencias y conectarán con su lado animal
- Desmontando el Hilton de Godoy en Cáceres: jardines, gastronomía, artesanía y arte con 3,7 millones en fondos FEDER
- Un camión se estrella contra un árbol en la avenida de Alemania de Cáceres
- Buscan a un 'therian' en la Facultad de Magisterio de Cáceres