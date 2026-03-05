Óscar Villa denuncia la demora de casi un mes en su cita médica por glaucoma en Cáceres

"Me parece ya una tomadura de pelo". No es la primera vez que acude a los medios de comunicación para denunciar públicamente su situación: una espera eterna a una cita médica que, por su enfermedad, debería ser urgente. Ya le salió bien hace poco más de un año, en enero de 2025, y por ello decide repetir la fórmula para ver si el SES vuelve a acelerar. Óscar Villa es un ciudadano de Cáceres que sufre de un glaucoma desde 2012, cuando se le diagnosticó con 18 años.

Se pone en contacto con este diario para que se publique que su última cita fue el 19 de noviembre y le dijeron que le darían una nueva cita "en dos o tres meses". "El 19 de febrero pasaron los 3 meses. Yo puedo llegar a entender que se demore unos días, pero es que es un juego al que entra el SES, que se le olvida y yo creo que hay que recordarle cuáles son las reglas".

El glaucoma es una enfermedad degenerativa que provoca un daño irreversible del nervio óptico, la estructura encargada de transmitir la información visual desde la retina hasta el cerebro. En la mayoría de los casos está asociado a un aumento de la presión intraocular, aunque también puede desarrollarse con valores de presión considerados normales. Su principal característica es que evoluciona de forma silenciosa, y por ello es necesario que se vaya monitorizando cada cierto tiempo.

Sin visión

Óscar ha perdido ya la visión en el ojo derecho y, cuenta, le queda solo un 15% en el izquierdo. "No es una enfermedad para que se le dé a seguir 15 o 20 días o casi un mes. Esto es, Dios no lo quiera, como una persona que tiene un cáncer y tiene que darse un tratamiento de quimioterapia. El tiempo corre en contra".

Su enfermedad no es común, al igual que su día a día, pero si hay alguien que puede tratar de garantizarle esa normalidad, esa es la Sanidad, a través de un tratamiento. Es la segunda vez consecutiva que vive este tipo de problemas con la demora de las citas, algo inexistente durante el resto de años. "Yo creo que se les ha olvidado. Llamé y me dijeron que es que iba con retraso. Puse una reclamación entonces. ¿Tú has recibido respuesta? Porque yo no", cuenta.

Estos meses se ha visto en la misma situación que la otra vez, decidiendo actuar esta vez "mucho antes". Por entonces, tras salir en el periódico, "actuaron de inmediato".

Debate

Este caso se asoma apenas dos días después de la asamblea abierta que realizó el Partido Socialista de Cáceres con personas usuarias de la sanidad pública para analizar la situación del sistema sanitario en la ciudad y su comarca. Entre las quejas registradas destacaban las esperas en Atención Primaria, registrándose un tiempo promedio de entre siete y diez días para obtener cita. Una demora que, según la formación, está provocando que muchos pacientes acudan directamente a los servicios de Urgencias hospitalarias, contribuyendo a su saturación.

Persona con problemas de visión. / E.P

Para entrar a quirófano el panorama empeora. Es una protesta social recurrente, y es que se han reportado casos, también en la prensa, en la que la espera ha llegado a los 1.000 días. En enero era otro hombre, Francisco José Muñoz, el que denunciaba que necesita una intervención urgente y le habían metido en una lista de espera de año y medio a dos años.

Los efectos de esta demora van más allá de lo físico: afectan también a la mente. La literatura científica vincula las listas de espera prolongadas con ansiedad, estrés, frustración y sensación de abandono, especialmente cuando el dolor se mantiene en el tiempo. En el caso de Óscar, esa frustración crece sabiendo que, como en el caso de Muñoz y de tantos otros, vive con una enfermedad que necesita rapidez sanitaria, no una demora que, de momento, es de casi un mes.

Lo que dice la Junta

La Junta de Extremadura, a través de su Consejería de Salud, no puede comentar datos personales sobre los pacientes, según la normativa vigente en materia de protección de datos y de la confidencialidad de la información sanitaria, por lo que sobre este caso concreto no puede pronunciarse.

Sin embargo, sí lo hace de forma general, asegurando que "el Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario de Cáceres ha disminuido en 209 el número de pacientes en LEQ estructural durante el 2025, lo que supone un descenso del 25%". Además, por segundo año consecutivo, se ha producido un aumento en la actividad quirúrgica con respecto al año anterior. "El aumento ha sido tanto en el número total de intervenciones quirúrgicas, como en el número de IQ programadas, ya sean ambulatorias, de CMA o con hospitalización".

Hospital Universitario de Cáceres. / El Periódico

En cuanto a la demora media, añade que "se ha conseguido disminuir el tiempo medio de espera en LE de consultas externas con una reducción de 18 días", produciéndose además "un aumento considerable en la actividad de consultas externas" de Oftalmología, "tanto en primeras consultas como en consultas sucesivas, lo que supone un aumento del número total de consultas del 15% respecto a 2024".