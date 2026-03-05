Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Destino turístico

¿Por qué visitar Cáceres en Semana Santa?

Miles de visitantes acuden cada año a la ciudad atraídos por la tradición religiosa, el patrimonio monumental y la singularidad de sus procesiones

Salida del Cristo Negro de la Concatedral de Santa María, una de las imágnes centrales del

Salida del Cristo Negro de la Concatedral de Santa María, una de las imágnes centrales del / El Periódico

Gonzalo Lillo

Gonzalo Lillo

Cáceres

La Semana Santa de Cáceres se ha consolidado como uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad y uno de los momentos en los que su casco histórico muestra una imagen más singular. Declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, la celebración combina tradición religiosa, patrimonio monumental y una puesta en escena difícil de encontrar en otros lugares.

Uno de los elementos que más sorprende a los visitantes es el escenario en el que se desarrollan las procesiones. El casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, ofrece un marco medieval prácticamente intacto, con calles estrechas, murallas, palacios y torres que transforman el recorrido de las cofradías en una experiencia especialmente evocadora.

Cortejos con historia

Entre las procesiones más emblemáticas destaca la del Cristo Negro, que tiene lugar en la noche del Miércoles Santo. Su recorrido por el recinto monumental, acompañado únicamente por el sonido de tambores y antorchas, se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles de la Semana Santa cacereña. Este cortejo, que transcurre en silencio por las calles del casco histórico, es uno de los momentos que más atrae tanto a visitantes como a aficionados a la fotografía y al patrimonio.

Junto a ella, otras procesiones cuentan también con una gran tradición y seguimiento, como la del Nazareno, que recorre el centro de la ciudad durante la madrugada del Viernes Santo, o la del Santo Entierro, una de las más solemnes del calendario.

Tradición y ambiente

Más allá del carácter religioso, la Semana Santa también transforma el ambiente de la ciudad. Durante esos días, las calles y plazas del casco antiguo y el centro de la ciudad concentran buena parte de la actividad turística, con visitantes que aprovechan para recorrer el patrimonio monumental, la oferta gastronómica y los espacios culturales.

A ello se suma la celebración de más de una veintena de procesiones organizadas por distintas cofradías, que recorren tanto el recinto amurallado como otros barrios de la ciudad. El resultado es una combinación de tradición, patrimonio y ambiente que cada año atrae a miles de visitantes y convierte la Semana Santa en uno de los momentos de mayor proyección turística para Cáceres.

