La Semana Santa divide al sector turístico de Cáceres: optimismo en los hoteles y cautela en los apartamentos turísticos

La Semana Santa cacereña volverá a situar a la ciudad como uno de los principales focos turísticos de la región, pese a que la evolución de las reservas dibuja dos diagnósticos distintos dentro del sector. Mientras los hoteles de la ciudad confían en alcanzar niveles elevados de ocupación, los apartamentos turísticos aseguran que, por ahora, la demanda avanza con mayor lentitud que en años anteriores.

En el sector hotelero, las previsiones son positivas y apuntan a un comportamiento similar o ligeramente mejor que el registrado el año pasado en estas mismas fechas. "Solemos comparar siempre con el mismo día del año anterior y, hasta el momento, estamos un pelín por encima en cuanto a ocupación", ha explicado Paula Penedo, directora del hotel Barceló V Centenario. Por su parte, Alejandro Picardo, al frente del hotel Extremadura, ha señalado que las expectativas "son bastante buenas", sobre todo tras un inicio de año marcado por la inestabilidad meteorológica.

Días centrales

Los establecimientos confían en que la llegada de visitantes procedentes de distintos puntos de España se concentre especialmente entre el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección, aunque las reservas también muestran un repunte en los días previos. Según Penedo, la mayor demanda suele registrarse entre el Martes y el Viernes Santo, una tendencia que se repite en los últimos años. "Aunque uno podría pensar que el fin de semana habrá más movimiento, el histórico nos dice que entre semana suele haber más ocupación que durante el fin de semana", ha subrayado.

El sector también intenta impulsar la llegada de visitantes en otros momentos de la semana, especialmente el Miércoles Santo, cuando tiene lugar una de las procesiones más singulares de la ciudad. "Procuramos relanzar siempre el miércoles, cuando se celebra la procesión del Cristo Negro, que es nuestro plato estrella, por así decirlo. Hay visitantes que no saben que sale ese día, llegan con la ilusión de verlo y luego descubren que ya se ha celebrado", ha comentado Picardo.

Tarifas más altas

En cuanto a los precios, desde el sector hotelero señalan que se ha producido una subida que responde principalmente al cambio de temporada turística. "No se trata de un incremento repentino, sino de que venimos de una temporada muy baja. A partir de mediados de marzo empieza nuestra buena temporada y los precios van subiendo, especialmente en los cuatro días principales", ha indicado el director del hotel Extremadura.

En esta misma línea, Paula Penedo ha señalado que las tarifas ya se sitúan por encima de las registradas el año pasado por estas fechas. "Eso no quiere decir que no vaya a cambiar durante lo que queda de mes, pero por ahora estamos en torno a un 15 % por encima respecto a 2025", ha explicado.

Distinta percepción

Desde el sector de los apartamentos turísticos, sin embargo, la situación se percibe de forma diferente. El presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Extremadura (Aptuex), Javier Gutiérrez, ha asegurado que, según las consultas realizadas entre los propietarios, la ocupación prevista en Semana Santa es, hasta el día de hoy, inferior a la del año pasado. "La situación es floja y todavía queda bastante disponibilidad".

Gutiérrez ha atribuido esta situación, en parte, a lo que considera una promoción insuficiente del destino y de una celebración declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional. "Hay que impulsar proyectos nuevos, organizar actividades y atraer visitantes", ha señalado.

En cualquier caso, ha recordado que todavía queda margen para que las reservas evolucionen en las próximas semanas. "Es posible que mucha gente esté esperando a última hora para ver cómo viene el tiempo", ha concluido el representante de Aptuex.