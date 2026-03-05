De Zamora a Cáceres: Sandra Maíllo, una de las primeras creadoras de contenido en Extremadura, recuerda sus inicios

Sandra Maíllo, nacida en Zamora, se mudó a Cáceres hace 15 años para ejercer como profesora. Hace 13 años, cuando empezaron a popularizarse los blogs, decidió crear el suyo. Desde pequeña le había gustado la moda, y vio en el blog una manera divertida de compartir sus looks y hablar sobre su pasión por ella.

De la moda al lifestyle

"Al principio empecé con mucha vergüenza. Mi blog se llamaba 1.000 maneras de vestir y, en ese momento, nadie hacía algo parecido. En una ciudad pequeña como Zamora o Cáceres sabes que la gente siempre va a opinar, así que había que aprender a no darle demasiada importancia. Recuerdo que al principio me hacía las fotos con la tablet, no tenía cámara profesional ni nada por el estilo. Durante los primeros 7 u 8 años, todas mis publicaciones giraban exclusivamente en torno a la moda. Después, cuando fui madre, empecé a introducir contenidos relacionados con la maternidad. Con el tiempo, fui dejando un poco el blog y me centré más en las redes sociales, siguiendo las nuevas tendencias. Hoy en día, la que más utilizo es Instagram. Aunque todavía hago contenido de moda de vez en cuando, la mayor parte de lo que comparto está relacionado con lifestyle y viajes".

El día a día detrás del blog: fotos, textos y mucho trabajo

Sandra fue una de las primeras mujeres en Extremadura en dedicarse a la creación de contenido en redes sociales, junto a Invitada Perfecta, una creadora de Plasencia que comenzó de manera similar. Actualmente tiene 39 años y en su región son pocas las personas de su edad que se dedican a este mundo. "Antes era bastante complicado editar con la tablet, así que decidí comprarme una cámara profesional. Me hacía unas 100 fotos y luego tenía que elegir solo 6. Además, tenía que escribir textos largos, nada que ver con los pies de foto cortos de Instagram de ahora. Publicaba todos los días, excepto los sábados y domingos. Durante la semana trabajaba como profesora, y los fines de semana me dedicaba a hacer las fotos. Entre semana también seleccionaba los productos que me enviaban las marcas, los planchaba y elegía los complementos, como bolsos y zapatos, para componer cada look. Los domingos, de 16.00 a 22.00 horas, me ponía a editar las fotos y a ponerme al día con los emails".

Un nuevo enfoque

Actualmente, Sandra trabaja de manera más relajada y natural. Antes todo tenía que ser perfecto, pero ahora reconoce que ese enfoque ya no es lo que se busca. Hoy en día, las fotos tradicionales han dejado paso a los reels, que están más en tendencia. Ya no se siente obligada a publicar de lunes a viernes, ahora selecciona cuidadosamente el contenido que más le apetece compartir. Su enfoque se centra en viajes, experiencias temáticas y gastronómicas, mostrando un poco más de su día a día.

Conectando con mujeres de 30 a 45 años

Por otro lado, Sandra reconoce que su número de seguidores no es tan alto como el de otros perfiles, pero su comunidad está muy enfocada: principalmente españoles, sobre todo mujeres de entre 30 y 45 años. Aunque "pocos" en comparación con grandes cuentas, su contenido genera interés y agrada a quienes lo siguen. Su audiencia busca recomendaciones prácticas y cercanas, como planes para hacer con niños, restaurantes por descubrir, experiencias nuevas o productos de cuidado personal, como cremas para las arrugas, entre otras cosas.

Por último, destaca que, en general, los blogs han cambiado mucho con el tiempo. "Antes se centraban casi exclusivamente en moda y fotografías, hoy en día, las fotos han dejado paso a los vídeos y a la inmediatez". La audiencia ya no dedica tanto tiempo a mirar contenidos largos, y los creadores deben adaptarse a esta nueva forma de consumir información.