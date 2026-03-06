2,5 millones de euros: los daños provocados por el tren de borrascas en Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres ha cuantificado en 2,5 millones de euros los daños ocasionados por el tren de borrascasque afectaron a la ciudad a finales de enero y febrero, especialmente la borrasca ‘Kristin’, tras iniciar los trámites para solicitar al Gobierno la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, conocida comúnmente como zona catastrófica.

Daños

Por ello, se ha remitido un informe a la Subdelegación del Gobierno en el que se detallan los efectos en distintas infraestructuras municipales: 370.000 euros en la cubierta del pabellón polideportivo de Cáceres el Viejo, 800.000 eurosen parques y jardines, 770.000 euros en caminos públicos y 460.000 euros en labores de limpieza y recogida de escombros y árboles caídos.

El portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, ha destacado que el informe enviado a la Subdelegación refleja “la gravedad de los daños” y constituye el primer paso para que se active la declaración de zona catastrófica. “Esto permitirá acceder a ayudas estatales y acelerar las reparaciones necesarias en toda la ciudad”, señaló.

Infraestructuras y espacios afectados

Entre las infraestructuras dañadas se incluyen edificios municipales, como casas de cultura, centros cívicos y el edificio Valhondo, alquilado por el Ayuntamiento, así como numerosos caminos y espacios rurales, especialmente en zonas como Viñas de La Mata, que ya había resultado afectada por los incendios del verano anterior.

Las actuaciones desarrolladas han incluido desbroces, limpieza y mantenimiento de caminos, así como reparaciones en las instalaciones más dañadas. Los informes de los distintos servicios municipales se enviaron a la Secretaría General para completar el modelo normalizado facilitado por la Delegación del Gobierno, requisito necesario para tramitar formalmente la solicitud de ayudas destinadas a reparar los daños ocasionados por fenómenos meteorológicos adversos.

El expediente permitirá al Ayuntamiento acceder a subvenciones y apoyos estatales para recuperar la normalidad en infraestructuras públicas y caminos, así como garantizar la seguridad de los ciudadanos y usuarios de los espacios afectados.