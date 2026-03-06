Del aula al museo: 75 escolares de Cáceres exploran la historia de las mujeres por el 8M

El Museo de Cáceres ha organizado entre el 3 y el 6 de marzo una programación especial con motivo del Día Internacional de la Mujer, que combina actividades educativas, una exposición artística y un concierto para reflexionar sobre el papel femenino en la historia, el arte y la música.

La iniciativa arrancó con talleres didácticos dirigidos a escolares y culminará este viernes con la lectura de un manifiesto, la inauguración de una exposición sobre el pintor extremeño Eugenio Hermoso y un concierto que repasará grandes éxitos interpretados por mujeres a lo largo de la historia de la música.

Talleres para acercar la historia a los más jóvenes

El Departamento de Educación del Museo de Cáceres ha desarrollado entre el 3 y el 5 de marzo los talleres escolares titulados Historia(s) de mujer(es). En ellos han participado 75 alumnos y alumnas de sexto de Educación Primaria procedentes de distintos centros educativos.

La actividad ha buscado acercar a los más jóvenes al papel que han desempeñado las mujeres a lo largo de la historia a través de una propuesta educativa y participativa que combina explicación histórica y reflexión colectiva.

Una exposición sobre la mujer en la pintura de Eugenio Hermoso

La programación continuará este viernes con la lectura de un manifiesto a las 9.30 horas, que estará a cargo de la escritora y poeta María Isabel Patrón Fajardo.

Posteriormente, a las 10.00 horas, se inaugurará la exposición "La mujer en los cuadros de Eugenio Hermoso", una muestra que pone el foco en la presencia de la figura femenina en la obra de este reconocido pintor costumbrista extremeño.

En muchas de sus pinturas aparecen mujeres jóvenes realizando tareas vinculadas al mundo rural, retratadas en los paisajes característicos del campo extremeño, un elemento central en el imaginario artístico del autor.

La exposición incorpora además una recreación elaborada a partir de la colección de indumentaria del Museo de Cáceres, que ayuda a contextualizar la vestimenta y los aperos de labranza representados en dos de sus obras más conocidas: A la fiesta del pueblo y Altar, ambas óleos sobre lienzo.

La muestra podrá visitarse en el museo hasta el 31 de marzo.

Concierto para cerrar la jornada

La programación concluirá el viernes por la tarde con el concierto "En una voz: grandes éxitos de mujeres de la historia de la música", interpretado por el grupo EVANRED.

La actuación tendrá lugar a las 19.00 horas en el salón de actos del Museo de Cáceres y pondrá el broche a una agenda cultural que busca reivindicar la presencia femenina en distintos ámbitos artísticos y culturales. Todas las actividades programadas son gratuitas.

Helga de Alvear

Dentro de su programación de marzo, el museo Helga de Alvear se suma a las reivindicaciones del 8M con actividades dirigidas a distintos públicos. Entre ellas figura el taller infantil 'Postales para el 8M', inspirado en la obra de la artista Tacita Dean y dirigido a niños y niñas de entre 6 y 12 años, en el que elaborarán sus propias postales mediante materiales sencillos.

Además, el museo organiza visitas comentadas a su colección bajo el título 'Nada que imponer', centradas en la obra de artistas presentes en la exposición como Tracey Moffat, Adriana Varejão, Katharina Grosse, Etel Adnan, Carmen Herrera, Anna-Eva Bergman o Ángela de la Cruz.

Estas visitas especiales se celebrarán el sábado 7 de marzo a las 12:00 y 18:30 horas y el domingo 8 de marzo a las 12:00.

Diputación

La Diputación de Cáceres también se une a la conmemoración con un programa que incluye un encuentro educativo y un acto institucional.

La jornada comenzará a las 10:30 horas en el Salón de Plenos del Palacio Provincial con la grabación del último episodio del videopodcast 'P.O.V. Igualdad', en el que participará alumnado de los institutos Santa Lucía del Trampal, de Alcuéscar, y Maestro Gonzalo Korreas, de Jaraíz de la Vera.

Posteriormente, a las 12:00 horas, se celebrará el acto institucional en la Sala de los Escudos del Palacio Provincial. Durante el acto se realizará la lectura de la declaración institucional por parte del alumnado participante en el encuentro. La jornada concluirá con una actuación del alumnado del Conservatorio de Danza Elemental 'El Brocense'.