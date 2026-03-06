Autoescuelas de Cáceres reclaman apoyo para digitalizar aulas y mejorar centros de examen

La Asociación Provincial de Autoescuelas de Cáceres ha renovado por cuatro años más la confianza en el actual equipo directivo, encabezado por Pedro Antonio Herrero López (presidente) y Antonio Macedo Rodríguez (vicepresidente). La entidad sitúa entre sus principales objetivos para este nuevo periodo la modernización de las infraestructuras de examen en los centros desplazados de la provincia y reclama que las administraciones concreten apoyos para acometer la digitalización de aulas.

Renovación y hoja de ruta

Según trasladan, el reto más inmediato pasa por dotar de aulas informatizadas a los centros desplazados de examen de Navalmoral, Coria, Trujillo y Plasencia, con el fin de que puedan acoger los nuevos exámenes teóricos por ordenador previstos por el sector para 2027. La entidad ha insistido en que "dar un servicio adecuado en estos centros es fundamental", en un territorio donde, a su juicio, pesa la “España vaciada, vaciada de servicios”.

Navalmoral y Plasencia

En el caso de Navalmoral, la asociación ha puesto el foco en las nuevas pistas construidas por el ayuntamiento: ha pedido que se abran al público y que comiencen a utilizarse, al tiempo que ha señalado que, actualmente, el alumnado de moto tiene que desplazarse a Plasencia para practicar y examinarse. En Plasencia, el colectivo ha señalado la necesidad de una remodelación integral tanto de las pistas como del aula.

Colaboración institucional

La asociación ha solicitado colaboración entre administraciones (Diputación de Cáceres y ayuntamientos) para afrontar los costes de la digitalización. En la nota, la entidad ha mencionado un compromiso en este sentido por parte del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales Sánchez, y ha pedido que "en breve se concrete" para iniciar actuaciones y adquisición de material.

Casi 30.000 alumnos en 2025

Como argumento de peso, la asociación ha destacado el volumen de actividad formativa en la provincia. En 2025, ha indicado, se han formado 29.915 alumnos en sus aulas, con este desglose por centros de examen: 11.180 en Cáceres; 8.750 en Plasencia, 4.760 en Navalmoral, 2.350 en Trujillo y 2.875 en Coria.

Con esos datos, la entidad ha defendido la importancia de contar con instalaciones de examen adecuadas en los centros desplazados para evitar mayores dificultades en una provincia marcada por las distancias. Además, ha señalado que las autoescuelas “se están adaptando y preparando” ante los cambios que, según su valoración, marcará la nueva directiva europea sobre el permiso de conducción, y ha reivindicado su apuesta por “autoescuelas de calidad” y centros renovados.