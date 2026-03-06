Cáceres encara una inversión histórica: la nueva depuradora de El Marco tratará 36.000 metros cúbicos de agua diarios

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la sociedad estatal ACUAES, ha sacado a licitación este jueves las obras de la nueva depuradora de El Marco (EDAR) en Cáceres por 93,3 millones de euros, con el objetivo de iniciar los trabajos en octubre y completar la infraestructura en 43 meses.

El anuncio ha sido remitido a la Plataforma de Contratación del Sector Público y al Diario Oficial de la Unión Europea, dentro de una actuación más amplia que alcanzará los 121 millones de euros y que está cofinanciada por el Programa Feder 2021-2027 junto al Ayuntamiento de Cáceres.

Para el Cáceres del futuro

La nueva instalación está diseñada para prestar servicio a una población estimada de 220.000 habitantes equivalentes, con un caudal medio de tratamiento de 36.000 metros cúbicos diarios. Se trata de una infraestructura clave para modernizar el sistema de saneamiento de la capital cacereña y adaptarlo a las exigencias ambientales europeas.

Según ha indicado Aguas de las Cuencas de España (ACUAES), la depuradora incorporará tecnologías avanzadas de tratamiento, entre ellas un tratamiento terciario destinado a reducir la concentración de amonio y fosfatos en el agua depurada. El objetivo es cumplir con los límites de vertido fijados por la Directiva europea 2024/3019 sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas y mejorar la calidad del agua del cauce receptor.

Además, la instalación contará con un tanque de tormentas para gestionar episodios de lluvias intensas y evitar vertidos sin tratar, así como un sistema completo de pretratamiento con desbaste, desarenado y desengrasado.

Producción de energía

La nueva EDAR incorporará también una línea de tratamiento de fangos con digestores anaeróbicos que permitirán generar biogás, el cual se utilizará para producir electricidad mediante motogeneradores. Con esta solución se busca avanzar hacia la neutralidad energética que exige la normativa europea.

El proyecto incluye igualmente la construcción de un parque fotovoltaico para autoconsumo, que contribuirá a reducir el consumo energético de la instalación.

Las obras contemplan además el desmantelamiento de la actual depuradora de El Marco, que será sustituida por la nueva infraestructura.

Renovación de colectores y obras en marcha

La actuación no se limita a la planta depuradora. El plan prevé también la renovación de 12,3 kilómetros de tuberías de la red de saneamiento de Cáceres para mejorar la conducción de aguas residuales hacia la nueva instalación.

Dentro de estos trabajos ya está en marcha el Colector Universidad, que actualmente alcanza un 72% de ejecución, tras la instalación de 1.386 metros de los 1.755 previstos en el proyecto.

Así va el Colector Universidad. / E. P.

El conjunto de actuaciones se completará con un proyecto adicional de colectores e impulsiones, actualmente en fase de información pública por parte del ministerio. Este plan contempla la reconversión de las depuradoras de la carretera de Malpartida y del polígono de Capellanías en estaciones de pretratamiento y bombeo, así como la construcción de cuatro tanques de tormentas y seis kilómetros de nuevas líneas de impulsión.

Con todo ello, la intervención busca reagrupar los vertidos en la red municipal y mejorar la protección ambiental de la Ribera del Marco, uno de los espacios naturales más sensibles del entorno urbano cacereño.