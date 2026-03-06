Cáceres se transformó en un gran plató para el rodaje de 'La Celestina' en 1995

En diciembre de 1995, la histórica ciudad de Cáceres se convirtió en el escenario principal del rodaje de La Celestina, la adaptación cinematográfica del clásico de la literatura española. La producción, dirigida por Gerardo Vera, reunió a un reparto de excepción: Maribel Verdú, Penélope Cruz y Juan Diego Botto dieron vida a los inolvidables personajes de Calixto, Melibea y, por supuesto, la astuta Celestina.

Cámaras, técnicos y actores por la ciudad

Durante varias semanas, las calles empedradas y los rincones de la ciudad antigua se llenaron de cámaras, técnicos y actores, transformando a Cáceres en un auténtico plató cinematográfico. La presencia de Calixto y Melibea, inmortalizados en los exteriores urbanos, no pasó desapercibida: numerosos curiosos se acercaron para presenciar de cerca el rodaje y conocer a los intérpretes que daban vida a esta historia de amor y manipulación.

El poder eterno de Celestina

El rodaje puso de relieve la importancia de la figura de Celestina, la vieja alcahueta que maneja los hilos del destino de los jóvenes enamorados. Su carácter intrigante y manipulador se convirtió en el eje de muchas escenas, dejando constancia de cómo este personaje había trascendido los siglos para seguir fascinando al público contemporáneo.

El paso de La Celestina por Cáceres no solo dejó un recuerdo imborrable en los ciudadanos, sino que también evidenció el poder del cine para revitalizar el patrimonio histórico y atraer la atención hacia la riqueza cultural de la ciudad.