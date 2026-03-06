Tecnología
El Centro de Alto Rendimiento para Emprendedores de Cáceres conecta con inversores en el 4YFN de Barcelona
El Centro de Alto Rendimiento para Emprendedores de Cáceres participó en el 4YFN de Barcelona, en busca de impulsar el talento extremeño en el ámbito tecnológico y la innovación empresarial
El Centro de Alto Rendimiento para Emprendedores (C-LAB) de la Cámara de Comercio de Cáceres participa en la edición de 2026 del Four Years From Now (4YFN), el mayor encuentro internacional del ecosistema empresarial y emprendedor, celebrado en el marco del Mobile World Congress de Barcelona.
La presencia del centro en esta cita tecnológica responde a la estrategia de la Cámara de Comercio de Cáceres para reforzar la visibilidad del talento emprendedor extremeño en uno de los principales escaparates internacionales dedicados a la tecnología, la digitalización y la innovación empresarial.
Durante el congreso, el equipo de C-LAB está manteniendo diferentes encuentros con startups, inversores y agentes del ecosistema innovador con el objetivo de generar oportunidades de colaboración, atraer conocimiento y explorar nuevas vías de crecimiento para los proyectos empresariales que se desarrollan en Extremadura.
Conexión con el ecosistema internacional
La participación en el 4YFN ha permitido también conocer de primera mano las principales tendencias en transformación digital, innovación, conectividad y desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas aplicadas a distintos sectores productivos. Estos ámbitos se consideran clave para mejorar la competitividad del tejido empresarial extremeño.
Desde C-LAB se ha subrayado que este tipo de encuentros internacionales facilitan la conexión entre startups y redes de inversión, así como el intercambio de experiencias con otros ecosistemas emprendedores.
Con su presencia en Barcelona, el Centro de Alto Rendimiento para Emprendedores reafirma su compromiso con el acompañamiento integral a startups y proyectos innovadores de la provincia de Cáceres y del conjunto de Extremadura, facilitando su acceso a redes nacionales e internacionales.
La participación en el 4YFN se produce además junto a Cámara de Comercio de España dentro del programa “Impulsa Startups”, una iniciativa destinada a fortalecer el crecimiento y la proyección de empresas emergentes en todo el país.
